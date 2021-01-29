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  • Луческу: «Футбольное образование Кокорина вызывает сомнения»

Луческу: «Футбольное образование Кокорина вызывает сомнения»

29 января 2021, 11:14
6

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о переходе Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Кокорин получал в «Спартаке» больше 3 миллионов евро в год, как пишут СМИ. Ну и дела... У меня в «Динамо» есть ребята, чья зарплата — 200 тысяч евро в год. В Италии, насколько я знаю, во многих командах средняя зарплата — 600-700 тысяч. Больше миллиона платят только звездам или в очень больших клубах.

Однако сменить обстановку Александру очень полезно. Еще два года назад, когда случилась вся эта история с уголовным делом, я говорил, что потом ему лучше продолжить карьеру за границей — в России его уже не примут.

У Кокорина потрясающие футбольные качества. Если он их правильно использует, а также поймет и примет итальянскую культуру и условия Серии А, то может добиться успеха. Мои сомнения связаны с его футбольным образованием, которое, как мне кажется, Саша не закончил», – сказал Луческу в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • Кокорин может дебютировать за «Фиорентину» в матче с «Интером», который состоится 5 февраля.
  • Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
  • Контракт с форвардом подписан до июня 2024 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Луческу Мирча
Комментарии (6)
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Алехсбургер.
1611910112
Тиктокер на стуле..
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NewLife
1611915118
Кокорин это такой ловкач, который когда-то подавал большие надежды и хочет, чтобы все продолжали думать, что он всю жизнь будет подавать надежды.
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сасас
1611922430
Собственно как и самого луческо
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portero
1611940434
Активный Мирча везде успевает, за всем следит, немолод ведь уже....
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zigbert
1612094390
Игра покажет сколько он стоит. Итальянцы заплатят ему тоже немало 1,7 млн.евро.
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