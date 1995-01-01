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    Луческу: «Футбольное образование Кокорина вызывает сомнения»

    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о переходе Александра Кокорина в «Фиорентину».

    «Кокорин получал в «Спартаке» больше 3 миллионов евро в год, как пишут СМИ. Ну и дела... У меня в «Динамо» есть ребята, чья зарплата — 200 тысяч евро в год. В Италии, насколько я знаю, во многих командах средняя зарплата — 600-700 тысяч. Больше миллиона платят только звездам или в очень больших клубах.

    Однако сменить обстановку Александру очень полезно. Еще два года назад, когда случилась вся эта история с уголовным делом, я говорил, что потом ему лучше продолжить карьеру за границей — в России его уже не примут.

    У Кокорина потрясающие футбольные качества. Если он их правильно использует, а также поймет и примет итальянскую культуру и условия Серии А, то может добиться успеха. Мои сомнения связаны с его футбольным образованием, которое, как мне кажется, Саша не закончил», – сказал Луческу в интервью «Спорт-Экспрессу».

    • Кокорин может дебютировать за «Фиорентину» в матче с «Интером», который состоится 5 февраля.
    • Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • Контракт с форвардом подписан до июня 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1494

      Алехсбургер. 13 минут назад

      Тиктокер на стуле..

      0
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      Рейтинг: +406

      dragoon000320 25 минут назад

      наконец нашелся кто то кто не поет дифирамбы Кокоше

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