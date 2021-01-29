Луческу: «Футбольное образование Кокорина вызывает сомнения»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о переходе Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Кокорин получал в «Спартаке» больше 3 миллионов евро в год, как пишут СМИ. Ну и дела... У меня в «Динамо» есть ребята, чья зарплата — 200 тысяч евро в год. В Италии, насколько я знаю, во многих командах средняя зарплата — 600-700 тысяч. Больше миллиона платят только звездам или в очень больших клубах.

Однако сменить обстановку Александру очень полезно. Еще два года назад, когда случилась вся эта история с уголовным делом, я говорил, что потом ему лучше продолжить карьеру за границей — в России его уже не примут.

У Кокорина потрясающие футбольные качества. Если он их правильно использует, а также поймет и примет итальянскую культуру и условия Серии А, то может добиться успеха. Мои сомнения связаны с его футбольным образованием, которое, как мне кажется, Саша не закончил», – сказал Луческу в интервью «Спорт-Экспрессу».