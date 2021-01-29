УЕФА намерен реформировать Лигу чемпионов, чтобы не допустить запуск Суперлиги

УЕФА планирует создать новый клубный турнир, который должен заменить Лигу чемпионов в 2024 году.

По информации AS, президент УЕФА Александер Чеферин ведет переговоры с «Реалом», «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «ПСЖ» о возможной реформе главного клубного турнира Европы.

Стороны обсуждают роль клубов в обновленном турнире и новую систему распределения дохода между участниками. Ожидается, что новое соревнование будет проводиться с 2024 года. Однако, турнир может начаться в 2022 или 2023 году, если стороны придут к соглашению.

Одно из условий проведения турнира – возможное сокращение европейских лиг до 16 или 18 команд и уменьшение количества национальных кубковых матчей.

Участники Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА