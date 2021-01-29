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УЕФА намерен реформировать Лигу чемпионов, чтобы не допустить запуск Суперлиги

29 января 2021, 12:58
17

УЕФА планирует создать новый клубный турнир, который должен заменить Лигу чемпионов в 2024 году.

По информации AS, президент УЕФА Александер Чеферин ведет переговоры с «Реалом», «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «ПСЖ» о возможной реформе главного клубного турнира Европы.

Стороны обсуждают роль клубов в обновленном турнире и новую систему распределения дохода между участниками. Ожидается, что новое соревнование будет проводиться с 2024 года. Однако, турнир может начаться в 2022 или 2023 году, если стороны придут к соглашению.

Одно из условий проведения турнира – возможное сокращение европейских лиг до 16 или 18 команд и уменьшение количества национальных кубковых матчей.

Участники Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА

Источник: AS
Лига чемпионов Реал Манчестер Юнайтед Ювентус ПСЖ Фенербахче Чеферин Александер
Комментарии (17)
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Хейтер Аларм
1611915674
каким макаром среди этого списка фенербахче?
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серега кашин
1611916117
фенер тут тл причем? а так не позновато ли спохватились
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vladimir-7
1611916924
А как же забыли про Зенит, Лихтенштейн, БАТЭ, Лех, Динамо К, Сан-Марино.
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DeStar
1611917692
фенер там че, водичку носит или просто площадку для переговоров предложил?)
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fabo95
1611920163
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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Skull_Boy
1611923539
Какие реформы, там 7-10 команд из 32 по случаю занятых мест в чемпионате играют от которых толку нет, например как Зенит
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3a zenit
1611961337
"Одно из условий проведения турнира – возможное сокращение европейских лиг до 16 или 18 команд и уменьшение количества национальных кубковых матчей." Изначально Чеферину аглицкий болт будет мешать кадыку осуществить задуманное.)
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zigbert
1612079080
Ни в коем случае нельзя допустить запуск этой Суперлиги. УЕФА надо бороться всеми доступными методами для недопущения подобного образования.
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paracetamol
1612990431
Керней занимаются...!
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