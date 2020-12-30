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    УЕФА намерен реформировать Лигу чемпионов, чтобы не допустить запуск Суперлиги

    УЕФА планирует создать новый клубный турнир, который должен заменить Лигу чемпионов в 2024 году.

    По информации AS, президент УЕФА Александер Чеферин ведет переговоры с «Реалом», «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «ПСЖ» о возможной реформе главного клубного турнира Европы.

    Стороны обсуждают роль клубов в обновленном турнире и новую систему распределения дохода между участниками. Ожидается, что новое соревнование будет проводиться с 2024 года. Однако, турнир может начаться в 2022 или 2023 году, если стороны придут к соглашению.

    Одно из условий проведения турнира – возможное сокращение европейских лиг до 16 или 18 команд и уменьшение количества национальных кубковых матчей.

    Участники Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА

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    Источник: AS

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +11127

      Skull_Boy 18 минут назад

      Какие реформы, там 7-10 команд из 32 по случаю занятых мест в чемпионате играют от которых толку нет, например как Зенит

      0
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      Рейтинг: +2554

      Бомбардиръ 57 минут назад

      Дожили. А в старые добрые времена Кубок Чемпионов, Кубок Кубков и Кубок УЕФА разыгрывались по олимпийской системе, тогда море азарта было гарантировано всем, и тогда играли самые настоящие чемпионы своих стран, а не липовые как сейчас.

      1
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      Рейтинг: +11

      fabo95 1 час назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5320

      Puddle 1 час назад

      Я считаю, что нужно вернуть второй групповой этап ЛЧ, вернуть Кубок Кубков и расформировать Спартак

      3
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      Рейтинг: +3493

      solodealer 1 час назад

      "...новую систему распределения дохода между участниками...."
      Вот, где собака порылась)))

      1
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      Рейтинг: +10323

      DeStar 1 час назад

      фенер там че, водичку носит или просто площадку для переговоров предложил?)

      1
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      Рейтинг: +15045

      vladimir-7 2 часа назад

      А как же забыли про Зенит, Лихтенштейн, БАТЭ, Лех, Динамо К, Сан-Марино.

      -1
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      Рейтинг: +5740

      серега кашин 2 часа назад

      фенер тут тл причем? а так не позновато ли спохватились

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      каким макаром среди этого списка фенербахче?

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