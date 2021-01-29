Британские депутаты по просьбе Навального потребовали санкций против Абрамовича и Усманова

Оппозиционная часть британского парламента потребовала от правительства ввести санкции против российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Оба имеют отношение к клубам АПЛ: к «Челси» и «Эвертону» соответственно.
Потребовать санкции депутатов попросил российский политик Алексей Навальный, ныне находящийся в СИЗО.
«Этим мы выражаем поддержку Навальному. Он считает Абрамовича и Усманова клептократами (добившимися влияния с помощью мошенничества, воровства – прим. «Бомбардира»). Они обладают большим состоянием и связаны с клубами АПЛ», – выступила Маргарет Ходж, член партии лейбористов.
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года, при нем клуб брал Лигу чемпионов.
- Усманов – компаньон владельца «Эвертона» Фархада Мошири.
- В России на прошлой неделе прошли митинги с требованием освободить Навального.
Источник: ВВС