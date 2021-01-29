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  • Британские депутаты по просьбе Навального потребовали санкций против Абрамовича и Усманова

Британские депутаты по просьбе Навального потребовали санкций против Абрамовича и Усманова

29 января 2021, 19:38
13

Оппозиционная часть британского парламента потребовала от правительства ввести санкции против российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Оба имеют отношение к клубам АПЛ: к «Челси» и «Эвертону» соответственно.

Потребовать санкции депутатов попросил российский политик Алексей Навальный, ныне находящийся в СИЗО.

«Этим мы выражаем поддержку Навальному. Он считает Абрамовича и Усманова клептократами (добившимися влияния с помощью мошенничества, воровства – прим. «Бомбардира»). Они обладают большим состоянием и связаны с клубами АПЛ», – выступила Маргарет Ходж, член партии лейбористов.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года, при нем клуб брал Лигу чемпионов.
  • Усманов – компаньон владельца «Эвертона» Фархада Мошири.
  • В России на прошлой неделе прошли митинги с требованием освободить Навального.

Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси Эвертон Абрамович Роман
Комментарии (13)
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Миша13
1611938907
Путейкин ведь за импортозамещение вот пусть его дружки олигархи вкладывают вместо прибыльного английского футбола в убыточный российский. Мы ведь благодаря вождю едим российские продукты , которые мерзость настоящая.
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Вомбат
1611941179
Какие санкции можно ввести против Абрамовича? Напомню, что когда евросоюз ввел санкции против России, Абрамовичу аннулировали пожизненное разрешение на пребывание в Англии. После этого смотался в Израиль, получил гражданство этой страны, у которой с Великобританий безвизовый режим, и ездит в свой английский замок, когда захочет. Внутри правового поля у англичан нет шансов ущемить Абрамовича. Усманов -- другое дело. Его наверняка забанят. Забанили бы раньше, если бы он был бы связан с российским государством так же тесно, как Абрамович.
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Cules2013
1611941423
вот это номер будет, если введут против них санкции) хотя, сомневаюсь в этом. либо они будут мягкими. всё же, тут важен сам политический прецедент, а не отжать у них n-нную сумму денег. не думаю, что правительство в здравом уме захочет финансово наказать свои же клубы из АПЛ, особенно в период пандемии.
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Павелий
1611946074
Вот будет кора, когда Абрамович и Усманов свои деньги выведут из АПЛ.... Посмотрим, как тогда британцы завоют.
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Михаил_Боярский
1611949536
А шо. Пусть бабло забирают и вкладывают в тамбоф или магаданский спартак.
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Пельш 1
1611950917
Наняли бы уже нариков да грохнули это недоразумение!
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Hektor 84
1611964424
Выражают поддержку Навальному? А Навальный что гражданин Великобритании? Чего это они ему поддержку выражают? Лучше н е г р а м пусть кланяются перед матчами, которых они колонизировали!
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Снег
1612089579
Давно ли блогер-вор по стал политиком?
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zigbert
1612092356
Вряд ли они введут санкции против них, если Усманов и Абрамович внедрились в английский бизнес.
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