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    Британские депутаты по просьбе Навального потребовали санкций против Абрамовича и Усманова

    Оппозиционная часть британского парламента потребовала от правительства ввести санкции против российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Оба имеют отношение к клубам АПЛ: к «Челси» и «Эвертону» соответственно.

    Потребовать санкции депутатов попросил российский политик Алексей Навальный, ныне находящийся в СИЗО.

    «Этим мы выражаем поддержку Навальному. Он считает Абрамовича и Усманова клептократами (добившимися влияния с помощью мошенничества, воровства – прим. «Бомбардира»). Они обладают большим состоянием и связаны с клубами АПЛ», – выступила Маргарет Ходж, член партии лейбористов.

    • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года, при нем клуб брал Лигу чемпионов.
    • Усманов – компаньон владельца «Эвертона» Фархада Мошири.
    • В России на прошлой неделе прошли митинги с требованием освободить Навального.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ВВС

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4136

      Павелий 30 минут назад

      Вот будет кора, когда Абрамович и Усманов свои деньги выведут из АПЛ.... Посмотрим, как тогда британцы завоют.

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      Рейтинг: +666

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Вот это беспредельшки. Что за основания, Навальный СЧИТАЕТ??? А где все законные процедуры - расследование, доказательства, суд? Опять хайли-лайкли включили? Пробирками помахали и можно целые страны с лица Земли стирать? Лехаим еще до власти не дорвался, а уже со своими западными кураторами строит международную бандитскую систему, когда США с шестерками по доносам вот таких Навальных, будут решать, кого карать, это все это без следствия и суда.
      Как же Слепаков стишком про Добро и Зло всю эту кодлу разворушил, корежит либерасню от правды как бесов, бггг, уже пытаются ему рот заткнуть, а если власть получать, всех несогласных к расстрельной стенке ставить будут?

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      Рейтинг: +6324

      Alekxei Z. > Радио1000шумеров 27 минут назад

      Умник , это не Раша , если примут санкции то всё будет по закону.
      Дебил , лозунги кидаешь , а пока у нас судейский беспредел.
      Или не видишь, отрыжка путинская.

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      Рейтинг: +666

      Радио1000шумеров > Alekxei Z. 19 минут назад

      Ты - лишнее подтверждение того, что либерасня - конченное хамское быдло, которое ни в коем случае нельзя допускать до власти.

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      Рейтинг: -49

      чаппай > Радио1000шумеров 4 минуты назад

      Долго с вами либералы кокетничали, а как на вашем языке заговорили, так сразу хамское быдло?

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      Рейтинг: +11141

      Cules2013 1 час назад

      вот это номер будет, если введут против них санкции) хотя, сомневаюсь в этом. либо они будут мягкими. всё же, тут важен сам политический прецедент, а не отжать у них n-нную сумму денег. не думаю, что правительство в здравом уме захочет финансово наказать свои же клубы из АПЛ, особенно в период пандемии.

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      Рейтинг: +7267

      Вомбат 1 час назад

      Какие санкции можно ввести против Абрамовича? Напомню, что когда евросоюз ввел санкции против России, Абрамовичу аннулировали пожизненное разрешение на пребывание в Англии. После этого смотался в Израиль, получил гражданство этой страны, у которой с Великобританий безвизовый режим, и ездит в свой английский замок, когда захочет. Внутри правового поля у англичан нет шансов ущемить Абрамовича. Усманов -- другое дело. Его наверняка забанят. Забанили бы раньше, если бы он был бы связан с российским государством так же тесно, как Абрамович.

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      Рейтинг: +1339

      koli4ka > Вомбат 1 час назад

      какие санкции...он же памятник,при жизни

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      Рейтинг: +2634

      neim 2 часа назад

      Надо все клубы АПЛ скупить, тогда и вопроса о санкциях возникать не будет ))).

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      Рейтинг: +1238

      Миша13 2 часа назад

      Путейкин ведь за импортозамещение вот пусть его дружки олигархи вкладывают вместо прибыльного английского футбола в убыточный российский. Мы ведь благодаря вождю едим российские продукты , которые мерзость настоящая.

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      Рейтинг: -49

      чаппай 2 часа назад

      Надеюсь, санкции последуют!

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