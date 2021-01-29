«Я знаю, что такое травмы, будь терпелив». Нурмагомедов встретился с ван Дейком

Бывший боец UFС Хабиб Нурмагомедов встретился с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком. Фото доступно ниже.
«Было приятно встретиться. Желаю скорейшего выздоровления. Я знаю, что такое травмы, будь терпелив», – обратился россиянин к ван Дейку.
- Встреча состоялась в спортивном центре Дубая.
- Ван Дейк должен восстановиться от травмы весной.
- Нурмагомедов в прошлом году завершил бойцовскую карьеру, не потерпев ни одного поражения.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова