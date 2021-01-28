Тухель: «Я очень доволен составом «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Томас Тухель дал понять, что не нуждается в усилении состава во время зимнего трансферного окна.
«Сейчас мне трудно утверждать однозначно, ведь я только пришeл, но пробелов в составе «Челси» я не вижу. Очень доволен теми футболистами, которые есть. В моeм распоряжении 22 полевых игрока и вратарь», – сказал немец.
- Во вторник Тухель сменил на посту тренера «Челси» уволенного Фрэнка Лэмпарда.
- В его дебютном матче команда сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0).
- Летом клуб потратил на трансферы более 247 миллионов евро.
Источник: Goal.com