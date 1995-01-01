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    Тухель: «Я очень доволен составом «Челси»

    Новый главный тренер «Челси» Томас Тухель дал понять, что не нуждается в усилении состава во время зимнего трансферного окна.

    «Сейчас мне трудно утверждать однозначно, ведь я только пришeл, но пробелов в составе «Челси» я не вижу. Очень доволен теми футболистами, которые есть. В моeм распоряжении 22 полевых игрока и вратарь», – сказал немец.

    • Во вторник Тухель сменил на посту тренера «Челси» уволенного Фрэнка Лэмпарда.
    • В его дебютном матче команда сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0).
    • Летом клуб потратил на трансферы более 247 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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