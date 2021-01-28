Тухель: «Я очень доволен составом «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Томас Тухель дал понять, что не нуждается в усилении состава во время зимнего трансферного окна.

«Сейчас мне трудно утверждать однозначно, ведь я только пришeл, но пробелов в составе «Челси» я не вижу. Очень доволен теми футболистами, которые есть. В моeм распоряжении 22 полевых игрока и вратарь», – сказал немец.