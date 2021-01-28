«Спартак» опроверг информацию о переговорах с «Фенербахче» по Туфану

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что москвичи сделали предложение «Фенербахче» о покупке полузащитника Озана Туфана за 7 миллионов евро.

«Спартак» не делал предложение «Фенербахче» по приобретению Озана Туфана», – приводит слова Фетисова Sport24.