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    «Спартак» опроверг информацию о переговорах с «Фенербахче» по Туфану

    Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что москвичи сделали предложение «Фенербахче» о покупке полузащитника Озана Туфана за 7 миллионов евро.

    «Спартак» не делал предложение «Фенербахче» по приобретению Озана Туфана», – приводит слова Фетисова Sport24.

    • На футболиста также претендует ЦСКА. Сообщается, что в трансфере заинтересован лично Виктор Гончаренко
    • Контракт Туфана с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13202

      alarm 1 час назад

      позор!

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      Рейтинг: +5470

      "supermax" > alarm 1 минуту назад

      удивляет твоя выдержка...изо дня в день....надеюсь хоть официально трудоустроен дурачком на сайте? а то обидно...столько трудов и мимо пенсионного фонда

      0
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      Рейтинг: +26415

      oyabun 1 час назад

      Не нужен Спартаку Туфтан
      Нам нужен Промесов Антоха!

      1
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