«Спартак» опроверг информацию о переговорах с «Фенербахче» по Туфану

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что москвичи сделали предложение «Фенербахче» о покупке полузащитника Озана Туфана за 7 миллионов евро.
«Спартак» не делал предложение «Фенербахче» по приобретению Озана Туфана», – приводит слова Фетисова Sport24.
- На футболиста также претендует ЦСКА. Сообщается, что в трансфере заинтересован лично Виктор Гончаренко
- Контракт Туфана с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
Источник: Sport24