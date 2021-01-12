Журналист Конур: «Гончаренко следит за Туфаном»

В покупке полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана заинтересован лично главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Предложение туркам уже сделано.
«ЦСКА сделал первое официальное предложение по Туфану. Гончаренко внимательно следит за Озаном», – написал Экрем Конур.
- Контракт Туфана с клубом рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
- 25-летний игрок вне Турции еще не выступал.
Источник: твиттер Экрема Конура
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