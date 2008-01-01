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    Журналист Конур: «Гончаренко следит за Туфаном»

    В покупке полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана заинтересован лично главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Предложение туркам уже сделано.

    «ЦСКА сделал первое официальное предложение по Туфану. Гончаренко внимательно следит за Озаном», – написал Экрем Конур.

    • Контракт Туфана с клубом рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
    • 25-летний игрок вне Турции еще не выступал.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Экрема Конура

    Турецкий спортивный журналист, дает трансферные новости. Аудитория в твиттере - более 82,8 тысячи подписчиков.

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