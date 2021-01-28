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    Молодежная сборная России сыграет в одной группе с Испанией в отборе к Евро-2023

    Определились соперники молодежной сборной России (U-21) по отборочному турниру к Евро-2023.

    Сборная России сыграет в одной группе с Испанией, Словакией, Северной Ирландией, Литвой и Мальтой. Календарь отборочного турнира будет известен позднее.

    Отборочный турнир к Евро-2023 стартует в марте.

    • Девять победителей групп и лучшая команда, занявшая второе место, выходят в финальную стадию напрямую.
    • Остальные обладатели вторых мест в сентябре 2022 года разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.
    • Хозяева турнира Грузия и Румыния напрямую попали в финальную стадию, которая пройдет в июне-июле 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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