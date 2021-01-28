Молодежная сборная России сыграет в одной группе с Испанией в отборе к Евро-2023

Определились соперники молодежной сборной России (U-21) по отборочному турниру к Евро-2023.

Сборная России сыграет в одной группе с Испанией, Словакией, Северной Ирландией, Литвой и Мальтой. Календарь отборочного турнира будет известен позднее.

Отборочный турнир к Евро-2023 стартует в марте.

Девять победителей групп и лучшая команда, занявшая второе место, выходят в финальную стадию напрямую.

Остальные обладатели вторых мест в сентябре 2022 года разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.

Хозяева турнира Грузия и Румыния напрямую попали в финальную стадию, которая пройдет в июне-июле 2023 года.