Sporx: «Атлетико» опередил ЦСКА в борьбе за форварда «Флуминенсе» Пауло

Нападающий «Флуминенсе» Маркос Пауло продолжит карьеру в «Атлетико».

По информации Sporx, мадридский клуб уже заключил с 19-летним футболистом предварительный контракт. К новой команде португалец присоединится летом в качестве свободного агента.

На форварда также претендовали ЦСКА, «Интер» и «Парма».