Sporx: «Атлетико» опередил ЦСКА в борьбе за форварда «Флуминенсе» Пауло

Нападающий «Флуминенсе» Маркос Пауло продолжит карьеру в «Атлетико».
По информации Sporx, мадридский клуб уже заключил с 19-летним футболистом предварительный контракт. К новой команде португалец присоединится летом в качестве свободного агента.
На форварда также претендовали ЦСКА, «Интер» и «Парма».
- Пауло – воспитанник «Флуминенсе».
- За основную команду он провел 65 матчей, забил 11 голов и сделал десять ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
Источник: Sporx
Крупнейший спортивный сайт Турции. Аудитория в твиттере - более 694 тысяч подписчиков.