Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Sporx: «Атлетико» опередил ЦСКА в борьбе за форварда «Флуминенсе» Пауло

    Нападающий «Флуминенсе» Маркос Пауло продолжит карьеру в «Атлетико».

    По информации Sporx, мадридский клуб уже заключил с 19-летним футболистом предварительный контракт. К новой команде португалец присоединится летом в качестве свободного агента.

    На форварда также претендовали ЦСКА, «Интер» и «Парма».

    • Пауло – воспитанник «Флуминенсе».
    • За основную команду он провел 65 матчей, забил 11 голов и сделал десять ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sporx

    Крупнейший спортивный сайт Турции. Аудитория в твиттере - более 694 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:16
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5709

      серега кашин 34 минуты назад

      у цска тут вообще шансов не было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15036

      vladimir-7 1 час назад

      Вот и хорошо, ЦСКА усилит интерес к Дженку Тосуну из Эвертона.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +993

      кто там 1 час назад

      Тут выбор очевиден. Хотя с другой стороны у костоломов и так много напов, куда больше этим дебикам:?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +835

      fhnv 1 час назад

      ????????? то 9 миллионов , то 225 тыс. и возраст 32 года. Вы хоть следите ,что показываете

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1929

      Fusballer > fhnv 1 час назад

      Ссылка, похоже, не на того игрока.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82217
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru