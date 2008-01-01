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    Роша: «В чем-то в арендах я прибавил. Точно не скажу, в чем именно»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша ответил на вопрос, что дали ему аренды на родину. Бразилец считает: он прибавил.

    «У меня родился сын, я набрался жизненного опыта. Безусловно, чему-то научился в футбольном плане, в чeм-то прибавил — всe-таки поиграл в двух бразильских клубах. Точно не скажу, в каких именно компонентах прибавил, отвечу иначе: если играешь в футбол с любовью и страстью, то опыт обязательно приходит. Надеюсь применить полученный опыт здесь в «Спартаке» и продолжить прогрессировать», – сказал Роша.

    • Рошу арендовали «Крузейро» и «Фламенго».
    • «Спартак» купил Рошу в 2017 году.
    • Контракт бразильца со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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