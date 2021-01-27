Роша: «В чем-то в арендах я прибавил. Точно не скажу, в чем именно»

Нападающий «Спартака» Педро Роша ответил на вопрос, что дали ему аренды на родину. Бразилец считает: он прибавил.

«У меня родился сын, я набрался жизненного опыта. Безусловно, чему-то научился в футбольном плане, в чeм-то прибавил — всe-таки поиграл в двух бразильских клубах. Точно не скажу, в каких именно компонентах прибавил, отвечу иначе: если играешь в футбол с любовью и страстью, то опыт обязательно приходит. Надеюсь применить полученный опыт здесь в «Спартаке» и продолжить прогрессировать», – сказал Роша.