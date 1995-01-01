Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Журналист Скира: «Беневенто» арендует Гайча»

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в Италии. Заменить его может Дженк Тосун.

    «ЦСКА проявляет интерес к Тосуну на замену Гайчу, который перейдет в «Беневенто» на правах аренды с опцией выкупа», – написал инсайдер Николо Скира.

    • Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
    • В его активе гол и ассист в 18 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:08
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82175
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru