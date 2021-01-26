Журналист Скира: «Беневенто» арендует Гайча»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в Италии. Заменить его может Дженк Тосун.

«ЦСКА проявляет интерес к Тосуну на замену Гайчу, который перейдет в «Беневенто» на правах аренды с опцией выкупа», – написал инсайдер Николо Скира.