Журналист Скира: «Беневенто» арендует Гайча»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в Италии. Заменить его может Дженк Тосун.
«ЦСКА проявляет интерес к Тосуну на замену Гайчу, который перейдет в «Беневенто» на правах аренды с опцией выкупа», – написал инсайдер Николо Скира.
- Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
- В его активе гол и ассист в 18 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.