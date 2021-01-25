Соболев: «Возможно, «Спартак» хорошо закончит сезон, и Тедеско захочет остаться»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не стал исключать, что главный тренер команды Доменико Тедеско останется на посту и в следующем сезоне.

После декабрьского матча с «Зенитом» (1:3) немец сообщил, что не продлит контракт, истекающий в июне.

Тедеско возглавляет команду с октября 2019 года.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» занимает третье место после 19 туров.

«Удивился ли, что в конце сезона Тедеско уйдeт? Да, конечно. Но, возможно, мы хорошо закончим сезон, и он захочет остаться – никто этого не исключает.

Тренируемся дальше, Доменико – наш тренер, мы – его игроки», – сказал Соболев.

Тедеско – о возможности остаться в «Спартаке»: «Я не меняю своих решений»