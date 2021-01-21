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  • Тедеско – о возможности остаться в «Спартаке»: «Я не меняю своих решений»

Тедеско – о возможности остаться в «Спартаке»: «Я не меняю своих решений»

21 января 2021, 12:43
7

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал понять, что он не передумает покидать занимаемый пост по окончании сезона.

  • После декабрьского матча с «Зенитом» (1:3) немец сообщил, что не продлит контракт, истекающий в июне.
  • Тедеско возглавляет команду с октября 2019 года.
  • В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» занимает третье место после 19 туров.

– Есть ли хотя бы один шанс из ста, что вы можете остаться летом?

– Не думаю. Потому что я не меняю своих решений, если принял их.

– А через какое-то время видите себя вновь тренером «Спартака»?

– Если «Спартак» в будущем продолжит ценить меня как тренера и как человека, буду счастлив вернуться! Почему нет? Я люблю клуб, людей и город, наслаждаюсь каждой минутой в «Спартаке».

Сейчас обстоятельства очень непростые. Когда я начал свою работу в клубе 1,5 года назад, мир был совсем другим. Мы с семьей строили планы относительно их визитов ко мне и проживания в Москве по несколько недель, а то и месяцев. И теперь все это стало невозможным. Или по крайней мере, не так легко осуществимым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1611223345
Не меняй! Мы будем только рады!
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piligrim1986
1611223611
ты главное работу свою доделай нормально и стартуй тогда уж
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Taps
1611232055
Молодец. Go home ...
Ответить
paracetamol
1611240222
Я бы его сейчас пнул. Если он решил уйти через полгода, накер ему стараться тренировать?
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nemolod
1611245428
Сказал бы просто,что должен отработать контракт,а то приплел семью,обстановку в мире плюс любовь к клубу,городу-все это вежливые слова-любят они только большие деньги,которые в Европе им никто платить не будет!
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