Тедеско – о возможности остаться в «Спартаке»: «Я не меняю своих решений»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал понять, что он не передумает покидать занимаемый пост по окончании сезона.

После декабрьского матча с «Зенитом» (1:3) немец сообщил, что не продлит контракт, истекающий в июне.

Тедеско возглавляет команду с октября 2019 года.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» занимает третье место после 19 туров.

– Есть ли хотя бы один шанс из ста, что вы можете остаться летом?

– Не думаю. Потому что я не меняю своих решений, если принял их.

– А через какое-то время видите себя вновь тренером «Спартака»?

– Если «Спартак» в будущем продолжит ценить меня как тренера и как человека, буду счастлив вернуться! Почему нет? Я люблю клуб, людей и город, наслаждаюсь каждой минутой в «Спартаке».

Сейчас обстоятельства очень непростые. Когда я начал свою работу в клубе 1,5 года назад, мир был совсем другим. Мы с семьей строили планы относительно их визитов ко мне и проживания в Москве по несколько недель, а то и месяцев. И теперь все это стало невозможным. Или по крайней мере, не так легко осуществимым.