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    Тедеско – о возможности остаться в «Спартаке»: «Я не меняю своих решений»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал понять, что он не передумает покидать занимаемый пост по окончании сезона.

    • После декабрьского матча с «Зенитом» (1:3) немец сообщил, что не продлит контракт, истекающий в июне.
    • Тедеско возглавляет команду с октября 2019 года.
    • В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» занимает третье место после 19 туров.

    – Есть ли хотя бы один шанс из ста, что вы можете остаться летом?

    – Не думаю. Потому что я не меняю своих решений, если принял их.

    – А через какое-то время видите себя вновь тренером «Спартака»?

    – Если «Спартак» в будущем продолжит ценить меня как тренера и как человека, буду счастлив вернуться! Почему нет? Я люблю клуб, людей и город, наслаждаюсь каждой минутой в «Спартаке».

    Сейчас обстоятельства очень непростые. Когда я начал свою работу в клубе 1,5 года назад, мир был совсем другим. Мы с семьей строили планы относительно их визитов ко мне и проживания в Москве по несколько недель, а то и месяцев. И теперь все это стало невозможным. Или по крайней мере, не так легко осуществимым.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10584

      Persona_non_Grata 56 минут назад

      " Никогда не говори никогда " - подождем окончания сезона .

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      Рейтинг: +7292

      piligrim1986 1 час назад

      ты главное работу свою доделай нормально и стартуй тогда уж

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      Рейтинг: +19820

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не меняй! Мы будем только рады!

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      Рейтинг: +19113

      silver29 1 час назад

      здабол это тедеско, наслаждается он только в дни зарплаты (((( Меня сейчас другое волнует, как бы Федуну опять какой нибудь мусор говорливый не подцепить (((

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      Рейтинг: +7974

      Литейный4 1 час назад

      А я хочу видеть Тедеску всегда у свиней. Где ещё увидишь психа в тренеках, скачущего и визжащего у кромке поля? Гыгыгы

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      Рейтинг: +49

      6pbIH > Литейный4 14 минут назад

      иди gpoчи!

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