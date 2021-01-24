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    Непомнящий: «Фиорентина» – не потолок для Кокорина. Хотелось бы видеть его в более статусной команде»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о переходе Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

    «Некоторое время тому назад я говорил о том, что в России выросли два игрока европейского уровня – Федор Смолов и Александр Кокорин. Они тогда были еще достаточно молоды и терзали в ту пору мой ЦСКА (Непомнящий был советником президента – прим. «Бомбардира»).

    Не могу знать точной причины, но как-то резко ребята остановились. Не стали они звездами европейского уровня. Я считаю, что Саша потенциально игрок высокого европейского уровня. Быстрый, технически оснащен, с характером, но что-то не получается.

    От всей души желаю, чтобы у Саши все сложилось в Европе. Я не считаю, что «Фиорентина» – это для него потолок. Хотелось бы его видеть в более статусной команде. Для Саши «Фиорентина» – это вызов, еще одна проверка. Удачи ему, потенциально он готов к игре в Италии», – приводит слова Непомнящего «Р-Спорт».

    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола в 10 матчах, оба – с пенальти.

    Первая тренировка Кокорина с «Фиорентиной» запланирована на вторник

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    Источник: «Р-Спорт»

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