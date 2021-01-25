Первая тренировка Кокорина с «Фиорентиной» запланирована на вторник

Стало известно, когда нападающий Александр Кокорин присоединится к «Фиорентине».

По информации журналиста Николо Скиры, 29-летний форвард приступит к тренировкам с командой во вторник, 26 января – на следующий день после прохождения медосмотра и подписания контракта.

Ранее сообщалось, что Кокорин может дебютировать в Италии в матче с «Торино».

Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.

По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.

В этом сезоне форвард забил 2 гола в 10 матчах, оба – с пенальти.

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