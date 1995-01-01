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    Первая тренировка Кокорина с «Фиорентиной» запланирована на вторник

    Стало известно, когда нападающий Александр Кокорин присоединится к «Фиорентине».

    По информации журналиста Николо Скиры, 29-летний форвард приступит к тренировкам с командой во вторник, 26 января – на следующий день после прохождения медосмотра и подписания контракта.

    Ранее сообщалось, что Кокорин может дебютировать в Италии в матче с «Торино».

    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола в 10 матчах, оба – с пенальти.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7662

      Hektor 84 54 минуты назад

      Тренировка со стулом?)))

      0
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      Рейтинг: +18897

      bset 1 час назад

      Конечно, может дебютировать в матче с Торино. Первая тренировка за 3 дня до матча, половину матчей осенью пропустил, а после окончания сезона сразу отдыхать улетел, а не продолжил тренироваться. Сами-то верите?

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