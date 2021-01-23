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    Пранделли: «У Кокорина есть необходимые качества, но ему требуется время на адаптацию»

    Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился мнением о нападающем Александре Кокорине.

    «У Кокорина есть характер и все необходимые качества, но ему требуется время на адаптацию.

    Чемпионат длинный. Если он приедет, я буду очень доволен», – приводит Пранделли Sky Sport Italia.

    • Завтра Кокорин должен пройти медосмотр в «Фиорентине».
    • Ожидается, что 26 января нападающий подпишет контракт с итальянским клубом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +20116

      Боцман59rus 9 минут назад

      Характера, как у того же Мамаева, у кокоши отродясь не было.
      Хотя талант имелся, но он успешно просрал, так и не развив его. А зачем? ....и так башляют

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      Рейтинг: +3440

      Ганнибал Лектор 16 минут назад

      Кокоша будет разрывать сериАл. Ему есть что доказывать! Удачи, Саня!

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      Рейтинг: +376

      Brabus71 41 минуту назад

      У него времени уже нет

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      Рейтинг: +318

      Узб@гоеный 42 минуты назад

      Коко отдохнул в Тарасовке, подлечился, попутно обобрав свиней, пора и поработать.

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