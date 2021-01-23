Пранделли: «У Кокорина есть необходимые качества, но ему требуется время на адаптацию»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился мнением о нападающем Александре Кокорине.

«У Кокорина есть характер и все необходимые качества, но ему требуется время на адаптацию.

Чемпионат длинный. Если он приедет, я буду очень доволен», – приводит Пранделли Sky Sport Italia.