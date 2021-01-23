Пранделли: «У Кокорина есть необходимые качества, но ему требуется время на адаптацию»

Характера, как у того же Мамаева, у кокоши отродясь не было.
Хотя талант имелся, но он успешно просрал, так и не развив его. А зачем? ....и так башляют
Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился мнением о нападающем Александре Кокорине.
«У Кокорина есть характер и все необходимые качества, но ему требуется время на адаптацию.
Чемпионат длинный. Если он приедет, я буду очень доволен», – приводит Пранделли Sky Sport Italia.
- Завтра Кокорин должен пройти медосмотр в «Фиорентине».
- Ожидается, что 26 января нападающий подпишет контракт с итальянским клубом.