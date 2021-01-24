Кокорин может дебютировать в Италии в матче с «Торино»

Завтра, 25 января, форвард Александр Кокорин должен прилететь в Рим и пройти медосмотр для «Фиорентины». Затем он отправится во Флоренцию, где встретится с главным тренером Чезаре Пранделли. Там же россиянин подпишет контракт.

Не исключено, что Кокорин будет в заявке «Фиорентины» на матч 20-го тура Серии А против «Торино», который состоится в четверг, 29 января.

Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.

По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.

В этом сезоне форвард забил 2 гола в 10 матчах, оба – с пенальти.

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