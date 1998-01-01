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    Журналист Егоров: «У «Спартака» было твердое решение избавиться от Кокорина»

    «Спартак» стремился продать форварда Александра Кокорина. Об этом сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров. Игрок продолжит карьеру в «Фиорентине», если пройдет медосмотр.

    «Ни для кого не секрет, что «Спартак» хотел избавиться от Кокорина. Возможно, к концу декабря очень хотел. Отсюда все интриги и полускандалы, что игрок улетел на Мальдивы без разрешения клуба. Именно это Кокорин имел в виду под непониманием с клубом. У «Спартака» было твердое решение избавиться от этого футболиста», – сказал инсайдер.

    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола в 10 матчах, оба – с пенальти.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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