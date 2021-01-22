Манчини – о Кокорине в «Фиорентине»: «Саша мог бы играть даже за «Реал»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в Серии А после перехода из «Спартака» в «Фиорентину».
«Я работал с ним в «Зените» и могу сказать о нем только хорошее как о футболисте, так и о человеке. Кокорин – чемпион. Такой футболист благодаря имеющимся качествам мог бы играть даже за «Реал». Утонченная работа ног, сильный удар головой, точные передачи.
К сожалению, я потерял его из-за травмы колена в марте 2018 года, но ценность этого игрока неоспорима. Конечно, ему понадобится время для адаптации к итальянскому чемпионату, но в любом случае «Фиорентина» сделала очень хороший ход», – сказал Манчини.
- Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
- По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
- В этом сезоне форвард забил два гола в десяти матчах, оба – с пенальти.
Источник: La Nazione