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    Манчини – о Кокорине в «Фиорентине»: «Саша мог бы играть даже за «Реал»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в Серии А после перехода из «Спартака» в «Фиорентину».

    «Я работал с ним в «Зените» и могу сказать о нем только хорошее как о футболисте, так и о человеке. Кокорин – чемпион. Такой футболист благодаря имеющимся качествам мог бы играть даже за «Реал». Утонченная работа ног, сильный удар головой, точные передачи.

    К сожалению, я потерял его из-за травмы колена в марте 2018 года, но ценность этого игрока неоспорима. Конечно, ему понадобится время для адаптации к итальянскому чемпионату, но в любом случае «Фиорентина» сделала очень хороший ход», – сказал Манчини.

    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард забил два гола в десяти матчах, оба – с пенальти.

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    Источник: La Nazione

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10910

      JTherry 6 минут назад

      в Фиорентине Коке все будет "фиолетово"))

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      Рейтинг: +6923

      FanatSerj 9 минут назад

      "утонченная работа ног" - ага и стулом тоже

      все тренера Кокорина очень хорошо о нем отзывались, даже тот же Каппело, что он им делал интересно в личном плане интересно )))

      0
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      Рейтинг: +4080

      ЮНик 12 минут назад

      И я бы мог. Да мы все бы могли бы, если бы да кабы...

      Мы могли бы служить в разведке,
      Мы могли бы играть в кино...
      Мы, как птицы, садимся на разные ветки
      И засыпаем в метро.

      А через месяц Саше 30 лет.

      1
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      Рейтинг: +4280

      Cleaner 14 минут назад

      Если бы НЕ БУХАЛ.

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      Рейтинг: +1338

      DMитрий 40 минут назад

      Так он за него и играет, только в FIFA на приставке.

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      Рейтинг: +20081

      Боцман59rus 42 минуты назад

      За такой Реал и я бы мог играть, спасибо им за праздник, жители Алькой все ещё отмечают

      1
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      Рейтинг: +849

      Cubinec1989 51 минуту назад

      Ему уже под 30 лет и ща свою карьеру он забил менее 100 голов. Какой Реал? Из третьей турецкой лиги?

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      Рейтинг: +10297

      DeStar > Cubinec1989 40 минут назад

      реалов полно, от сосьедада до овьедо)

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      Рейтинг: +4280

      Cleaner > DeStar 12 минут назад

      Но зачем пургу нести о Кокорине в Реале? Манчини может говорить только о Мадридском Реале и это понятно всем.

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