Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Манчини – о Кокорине в «Фиорентине»: «Саша мог бы играть даже за «Реал»

Манчини – о Кокорине в «Фиорентине»: «Саша мог бы играть даже за «Реал»

22 января 2021, 16:58
17

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в Серии А после перехода из «Спартака» в «Фиорентину».

«Я работал с ним в «Зените» и могу сказать о нем только хорошее как о футболисте, так и о человеке. Кокорин – чемпион. Такой футболист благодаря имеющимся качествам мог бы играть даже за «Реал». Утонченная работа ног, сильный удар головой, точные передачи.

К сожалению, я потерял его из-за травмы колена в марте 2018 года, но ценность этого игрока неоспорима. Конечно, ему понадобится время для адаптации к итальянскому чемпионату, но в любом случае «Фиорентина» сделала очень хороший ход», – сказал Манчини.

  • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
  • По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
  • В этом сезоне форвард забил два гола в десяти матчах, оба – с пенальти.

Источник: La Nazione
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Спартак Фиорентина Италия Реал Кокорин Александр Манчини Роберто
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cubinec1989
1611324656
Ему уже под 30 лет и ща свою карьеру он забил менее 100 голов. Какой Реал? Из третьей турецкой лиги?
Ответить
Боцман59rus
1611325166
За такой Реал и я бы мог играть, спасибо им за праздник, жители Алькой все ещё отмечают
Ответить
ЮНик
1611326984
И я бы мог. Да мы все бы могли бы, если бы да кабы... Мы могли бы служить в разведке, Мы могли бы играть в кино... Мы, как птицы, садимся на разные ветки И засыпаем в метро. А через месяц Саше 30 лет.
Ответить
FanatSerj
1611327150
"утонченная работа ног" - ага и стулом тоже все тренера Кокорина очень хорошо о нем отзывались, даже тот же Каппело, что он им делал интересно в личном плане интересно )))
Ответить
JTherry
1611327381
в Фиорентине Коке все будет "фиолетово"))
Ответить
Fusballer
1611330120
Меня больше волнует, как он будет жить на эти копейки.
Ответить
slavа0508
1611330282
Да хоть в Барсе пускай играет,лишь бы у нас его забрали,,,
Ответить
ivany4
1611332450
На Кокошу пролился золотой дождь надежд. Они конечно тренера известные, и профи в своем деле, но есть одно но. Даже два. Во первых, ему уже почти 30. А во вторых, если от Москвы до Монако где-то 3000 км, то от Фиорентины думаю раз в 5 короче.
Ответить
JTherry
1611334271
после такого спича Манчини Коко-рейтинг заметно подрос)) какая связка в Реале была бы - Криштиану, Бэйл и Кокорин - "мечта поэта") это, если бы сразу туда "пошел" вместе со сказочником Манчини...
Ответить
Hektor 84
1611338562
Манчини уже бухнул?
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
4
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
ФотоМората нашел новый клуб
Вчера, 19:18
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
Вчера, 11:47
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
2
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
ФотоЗащитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
19 августа
Фото«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн
19 августа
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
18 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+