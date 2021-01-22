Манчини – о Кокорине в «Фиорентине»: «Саша мог бы играть даже за «Реал»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в Серии А после перехода из «Спартака» в «Фиорентину».

«Я работал с ним в «Зените» и могу сказать о нем только хорошее как о футболисте, так и о человеке. Кокорин – чемпион. Такой футболист благодаря имеющимся качествам мог бы играть даже за «Реал». Утонченная работа ног, сильный удар головой, точные передачи.

К сожалению, я потерял его из-за травмы колена в марте 2018 года, но ценность этого игрока неоспорима. Конечно, ему понадобится время для адаптации к итальянскому чемпионату, но в любом случае «Фиорентина» сделала очень хороший ход», – сказал Манчини.