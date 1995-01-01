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    Пранделли: «Ждем Кокорина и его подпись»

    Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли ждет приезда форварда Александра Кокорина. Россиянину осталось пройти медосмотр.

    «Ждем приезда Кокорина и его подпись в контракте. Потом поговорим с ним», – сказал экс-тренер сборной Италии Пранделли.

    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
    • По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола в 10 матчах, оба – с пенальти.

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    Источник: Firenze Viola

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