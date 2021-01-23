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  • Кокорин: «Когда сказал в «Спартаке» о переходе в «Фиорентину», ни у кого не было слов»

Кокорин: «Когда сказал в «Спартаке» о переходе в «Фиорентину», ни у кого не было слов»

23 января 2021, 17:30
17

Нападающий Александр Кокорин рассказал о реакции партнеров по «Спартаку» на новость о его трансфере в «Фиорентину». После медосмотра игрок подпишет контракт с итальянцами.

«Когда я сказал речь [о переходе в «Фиорентину» партнерам по «Спартаку»], ни у кого не было слов. В команде не знали об этом. Для ребят, тренерского штаба это была новость», – сказал Кокорин.

  • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
  • По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
  • В этом сезоне форвард забил 2 гола в 10 матчах, оба – с пенальти.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Спартак Кокорин Александр
Комментарии (17)
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NewLife
1611414449
"ни у кого не было слов." от радости !
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Nevsky_RU
1611415153
Боялись спугнуть слив балласта)
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ivany4
1611417796
Спартаковские футболисты настолько культурные, что не стали выражать чувства радости от такой новости, в присутствии такого ограниченного человека. Их и тут неплохо кормят.)) Отдача частенько плохая.))
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vladimir-7
1611419357
И каждый подумал: вот Сане повезло, мне бы так.
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Дедуктор
1611420291
Скорее, все позавидовали. Кокорин переходит из свинарника и дерьмо-чемпионата в великий клуб в перовоклассный чемпионат.
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VVM1964
1611420912
" Когда сказал в «Спартаке» о переходе в «Фиорентину», ни у кого не было слов» " - все от радости потеряли дар речи )))
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mamba9090909
1611423145
Вот когда покажешь себя в Фиорентине, тогда и появятся слова. А то с Миранчуком - было много слов, а когда стал игроком Аталанты, то и сказать нечего.))
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mamba9090909
1611424223
Кокорин пошёл на большую жертву, лишь бы сбежать из Спартака. В Спартаке он получал 22,7 млн. руб. в месяц, а в Фиорентине будет 12,9 млн. руб. в месяц. Совсем нищий будет )))
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Hektor 84
1611425099
Дар речи потеряли от радости. Вот и слов не было. Это от радости не льсти себе кокоша.
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Semargl18
1611457581
У меня есть) СЛАВА БОГУ ТЫ УШЕЛ!!!
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