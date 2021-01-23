Кокорин: «Когда сказал в «Спартаке» о переходе в «Фиорентину», ни у кого не было слов»

Нападающий Александр Кокорин рассказал о реакции партнеров по «Спартаку» на новость о его трансфере в «Фиорентину». После медосмотра игрок подпишет контракт с итальянцами.

«Когда я сказал речь [о переходе в «Фиорентину» партнерам по «Спартаку»], ни у кого не было слов. В команде не знали об этом. Для ребят, тренерского штаба это была новость», – сказал Кокорин.

Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.

По информации «СЭ», россиянин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.

В этом сезоне форвард забил 2 гола в 10 матчах, оба – с пенальти.

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