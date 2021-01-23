Новички «Рубина» спели на посвящении

Согласно традиции полузащитник Мицуки Сайто спел на посвящении в «Рубине». Видео доступно ниже.

Аналогичный ритуал проходят все новички казанского клуба. После назначения пел и главный тренер Леонид Слуцкий.

Сайто взяли в аренду у японского клуба «Сенан Бельмаре».

22-летний игрок еще не провел ни матча за сборную Японии.

«Рубин» идет в РПЛ 8-м.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сайто: «До перехода в «Рубин» я думал, что русские немногословны и не очень любят азиатскую внешность»