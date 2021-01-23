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    Новички «Рубина» спели на посвящении

    Согласно традиции полузащитник Мицуки Сайто спел на посвящении в «Рубине». Видео доступно ниже.

    Аналогичный ритуал проходят все новички казанского клуба. После назначения пел и главный тренер Леонид Слуцкий.

    • Сайто взяли в аренду у японского клуба «Сенан Бельмаре».
    • 22-летний игрок еще не провел ни матча за сборную Японии.
    • «Рубин» идет в РПЛ 8-м.

    Сайто: «До перехода в «Рубин» я думал, что русские немногословны и не очень любят азиатскую внешность»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Рубина»

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