Новички «Рубина» спели на посвящении

Согласно традиции полузащитник Мицуки Сайто спел на посвящении в «Рубине». Видео доступно ниже.

Аналогичный ритуал проходят все новички казанского клуба. После назначения пел и главный тренер Леонид Слуцкий.

Сайто взяли в аренду у японского клуба «Сенан Бельмаре».

22-летний игрок еще не провел ни матча за сборную Японии.

«Рубин» идет в РПЛ 8-м.

Ин Бом уже не новичок, но посвящение никто не отменял pic.twitter.com/c9IzuSR67g — «Рубин» Казань (@fcrk) January 23, 2021

«Я люблю тебя до слез» в исполнении Никиты МедведеваКажется, мы нашли фаворита Леонида Слуцкого pic.twitter.com/4ZkBOvwYbn — «Рубин» Казань (@fcrk) January 23, 2021

Сайто: «До перехода в «Рубин» я думал, что русские немногословны и не очень любят азиатскую внешность»