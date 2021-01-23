Новички «Рубина» спели на посвящении

Согласно традиции полузащитник Мицуки Сайто спел на посвящении в «Рубине». Видео доступно ниже.
Аналогичный ритуал проходят все новички казанского клуба. После назначения пел и главный тренер Леонид Слуцкий.
- Сайто взяли в аренду у японского клуба «Сенан Бельмаре».
- 22-летний игрок еще не провел ни матча за сборную Японии.
- «Рубин» идет в РПЛ 8-м.
Следующий – Георгий Зотов pic.twitter.com/Opb73ihlGk— «Рубин» Казань (@fcrk) January 23, 2021
Ин Бом уже не новичок, но посвящение никто не отменял pic.twitter.com/c9IzuSR67g— «Рубин» Казань (@fcrk) January 23, 2021
«Я люблю тебя до слез» в исполнении Никиты МедведеваКажется, мы нашли фаворита Леонида Слуцкого pic.twitter.com/4ZkBOvwYbn— «Рубин» Казань (@fcrk) January 23, 2021
Сайто: «До перехода в «Рубин» я думал, что русские немногословны и не очень любят азиатскую внешность»