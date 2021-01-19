Сайто: «До перехода в «Рубин» я думал, что русские немногословны и не очень любят азиатскую внешность»

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто поделился первыми впечатлениями от трансфера. Японцу нравится в команде.

«Мое представление об РПЛ: очень жесткая лига с хорошей интенсивностью и с очень холодной зимой! Уровень чемпионата высокий; намного выше, чем в Японии, Португалии и Бельгии.

Мне очень нравится Леонид Слуцкий, его занятия, личностный подход. Он объясняет мне все.

До переезда я думал, что русские очень немногословны и не очень любят азиатскую внешность. На самом деле это не так. Когда я приехал, все оказались очень приветливыми. И мне очень нравится!» – заверил японец.