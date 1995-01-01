Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Сайто: «До перехода в «Рубин» я думал, что русские немногословны и не очень любят азиатскую внешность»

    Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто поделился первыми впечатлениями от трансфера. Японцу нравится в команде.

    «Мое представление об РПЛ: очень жесткая лига с хорошей интенсивностью и с очень холодной зимой! Уровень чемпионата высокий; намного выше, чем в Японии, Португалии и Бельгии.

    Мне очень нравится Леонид Слуцкий, его занятия, личностный подход. Он объясняет мне все.

    До переезда я думал, что русские очень немногословны и не очень любят азиатскую внешность. На самом деле это не так. Когда я приехал, все оказались очень приветливыми. И мне очень нравится!» – заверил японец.

    • Сайто взяли в аренду у японского клуба «Сенан Бельмаре».
    • 22-летний игрок еще не провел ни матча за сборную Японии.
    • «Рубин» идет в РПЛ 8-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +483

      Spinorr 1 час назад

      Особенно в Казани: не любят азиатов и немногословны.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82040
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru