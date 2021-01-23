Evening Standard: «Арсенал» рассматривает двух игроков из АПЛ на позицию левого защитника

«Арсенал» хочет укрепить позицию левого защитника. Рассматриваются два футболиста из чемпионата Англии.
Речь идет о Райане Бертранде («Саутгемптон») и Тайрике Митчелле из «Кристал Пэлас».
- В «Арсенале» убеждены, что левому защитнику Кирану Тирни нужен дублер.
- Бертранд имеет опыт выступления за сборную Англии.
- 31-летний Бертранд стоит на рынке 10,5 миллиона евро.
Источник: Evening Standard
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