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    Evening Standard: «Арсенал» рассматривает двух игроков из АПЛ на позицию левого защитника

    «Арсенал» хочет укрепить позицию левого защитника. Рассматриваются два футболиста из чемпионата Англии.

    Речь идет о Райане Бертранде («Саутгемптон») и Тайрике Митчелле из «Кристал Пэлас».

    • В «Арсенале» убеждены, что левому защитнику Кирану Тирни нужен дублер.
    • Бертранд имеет опыт выступления за сборную Англии.
    • 31-летний Бертранд стоит на рынке 10,5 миллиона евро.

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    Источник: Evening Standard

    Британская бесплатная ежедневная газета. Основана в 1827 году. Редакция издательства находится в Лондоне. Тираж - 700 тысяч экземпляров.

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