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    Новичок «Урала» Ибрахимай: «РПЛ – хорошая лига для того, чтобы прокачать себя»

    Новый игрок «Урала» Илльдрен Ибрахимай высказался об уровне российской Премьер-лиги.

    – Как вообще возник вариант с Россией? Долго ли вы думали над предложением?

    – Когда я узнал, что футбольный клуб «Урал» заинтересован в моих услугах, я принял решение моментально. Я знаю, что РПЛ – сильный чемпионат. Я предварительно поговорил с тренером, меня всe устроило. Поэтому принять решение было несложно.

    – Вы всю карьеру провели в Норвегии, и вот первый переезд – и сразу же в Россию, в Екатеринбург. Не было никаких внутренних опасений, переживаний из-за смены обстановки?

    – Необходимость сменить страну меня не пугала, всегда мечтал поиграть в каком-нибудь зарубежном клубе. Я родился и вырос в Норвегии, но всегда хотел когда-нибудь попробовать себя за рубежом.

    – Были ли у вас какие-то ещe варианты, кроме России?

    – Сейчас это не имеет значения. Я счастлив, что оказался здесь.

    – Чем привлекательна для вас РПЛ? Что вам известно об этой лиге?

    – В РПЛ ты можешь каждую неделю играть против очень сильных команд. Это большой плюс. Я знаю, что РПЛ – хорошая лига для того, чтобы прокачать себя. Для меня это самое важное. Я хочу развиваться, становиться всe лучше и лучше. Если я смогу хорошо себя проявить в РПЛ, я смогу заиграть везде.

    • Ибрахимай заключил с «Уралом» контракт до 2024 года.
    • В екатеринбургский клуб он перешел из норвежского «Викинга».

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    Источник: News.ru

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