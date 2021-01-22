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    Сантос: «У «Зенита» есть все для того, чтобы выиграть все три кубка второй год подряд»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что клуб из Санкт-Петербурга способен стать чемпионом, выиграть Кубок и Суперкубок России в 2021 году.

    — За спиной первая половина сезона. Как бы вы оценили ее — в командном и личном плане?

    — В целом мы проводим хороший сезон. Несмотря на то, что были игры, в которых мы выглядели не лучшим образом, ближе к зиме удалось набрать свой привычный ритм, вновь поверить в свои силы и создать определенный задел перед конкурентами.

    Естественно, в какой-то момент, с учетом отсутствия летнего отпуска и того, что новый сезон начался сразу вслед за предыдущим, у нас был небольшой спад, но мы сумели выйти из него и стать сильнее.

    Теперь нам необходимо как следует подготовиться к весенней части сезона, чтобы достичь цели — вновь стать чемпионами. Было бы восхитительно выиграть все три кубка второй год подряд — думаю, это самая важная задача для меня. У «Зенита» есть все для того, чтобы повторить прошлогодний успех.

    • «Зенит» идет на первом месте в РПЛ.
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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      gossеtt 29 минут назад

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      Рейтинг: +5984

      KPCCSPB 39 минут назад

      Да вы задрали, со своими трофея и в РПЛ, вас собрали для ЕК, а вы там *** пинаете, и в России хромых соперников гоняете, ******* уже.

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