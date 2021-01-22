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  • Сантос: «У «Зенита» есть все для того, чтобы выиграть все три кубка второй год подряд»

Сантос: «У «Зенита» есть все для того, чтобы выиграть все три кубка второй год подряд»

22 января 2021, 11:57
5

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что клуб из Санкт-Петербурга способен стать чемпионом, выиграть Кубок и Суперкубок России в 2021 году.

— За спиной первая половина сезона. Как бы вы оценили ее — в командном и личном плане?

— В целом мы проводим хороший сезон. Несмотря на то, что были игры, в которых мы выглядели не лучшим образом, ближе к зиме удалось набрать свой привычный ритм, вновь поверить в свои силы и создать определенный задел перед конкурентами.

Естественно, в какой-то момент, с учетом отсутствия летнего отпуска и того, что новый сезон начался сразу вслед за предыдущим, у нас был небольшой спад, но мы сумели выйти из него и стать сильнее.

Теперь нам необходимо как следует подготовиться к весенней части сезона, чтобы достичь цели — вновь стать чемпионами. Было бы восхитительно выиграть все три кубка второй год подряд — думаю, это самая важная задача для меня. У «Зенита» есть все для того, чтобы повторить прошлогодний успех.

  • «Зенит» идет на первом месте в РПЛ.
  • Отрыв от идущего вторым ЦСКА – четыре очка.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Дуглас
Комментарии (5)
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paracetamol
1611392621
Правильно Дуглас мыслит!
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Ганнибал Лектор
1611420340
Хороший сезон?! Да заткнулся бы, гад! Так отвратительно в Европе не играли со времен бесславного вылета из КУЕФА в 2009 от Насьонала. Позорище!
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Вомбат
1612364960
Все есть и для чего-то большего, чем победы на внутренних соревнованиях. Но этого большего вы не показываете. Более того, ваша игра деградирует в параллель с игрой московских команд и Краснодара. Так что гордиться нечем.
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NewLife
1612387416
"У «Зенита» есть все для того, чтобы повторить прошлогодний успех." А что все, нельзя ли перечислить, или уголовный кодекс не позволяет ?
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