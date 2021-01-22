Сантос: «У «Зенита» есть все для того, чтобы выиграть все три кубка второй год подряд»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос считает, что клуб из Санкт-Петербурга способен стать чемпионом, выиграть Кубок и Суперкубок России в 2021 году.

— За спиной первая половина сезона. Как бы вы оценили ее — в командном и личном плане?

— В целом мы проводим хороший сезон. Несмотря на то, что были игры, в которых мы выглядели не лучшим образом, ближе к зиме удалось набрать свой привычный ритм, вновь поверить в свои силы и создать определенный задел перед конкурентами.

Естественно, в какой-то момент, с учетом отсутствия летнего отпуска и того, что новый сезон начался сразу вслед за предыдущим, у нас был небольшой спад, но мы сумели выйти из него и стать сильнее.

Теперь нам необходимо как следует подготовиться к весенней части сезона, чтобы достичь цели — вновь стать чемпионами. Было бы восхитительно выиграть все три кубка второй год подряд — думаю, это самая важная задача для меня. У «Зенита» есть все для того, чтобы повторить прошлогодний успех.