Серия А – лучшая лига 2020 года по версии IFFHS, РПЛ – на 27-м месте

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших чемпионатов по итогам 2020 года.

Первое место заняла итальянская Серия А, второе – английская Премьер-лига, третье – бразильская Серия А.

Российская Премьер-лига стала только 27-й, опустившись на одну позицию по сравнению с 2019-м годом.

1. Италия – 1026 очков;

2. Англия – 1003 очка;

3. Бразилия – 964 очка;

4. Испания – 954 очка;

5. Германия – 864 очка;

6. Португалия – 721 очко;

7. Франция – 661 очко;

8. Парагвай – 610,5 очка;

9. Аргентина – 603 очка;

10. Эквадор – 579,5 очка;

...

27. Россия – 420,5 очка.