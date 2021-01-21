Серия А – лучшая лига 2020 года по версии IFFHS, РПЛ – на 27-м месте

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших чемпионатов по итогам 2020 года.
Первое место заняла итальянская Серия А, второе – английская Премьер-лига, третье – бразильская Серия А.
Российская Премьер-лига стала только 27-й, опустившись на одну позицию по сравнению с 2019-м годом.
1. Италия – 1026 очков;
2. Англия – 1003 очка;
3. Бразилия – 964 очка;
4. Испания – 954 очка;
5. Германия – 864 очка;
6. Португалия – 721 очко;
7. Франция – 661 очко;
8. Парагвай – 610,5 очка;
9. Аргентина – 603 очка;
10. Эквадор – 579,5 очка;
...
27. Россия – 420,5 очка.
Источник: IFFHS