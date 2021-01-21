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  • Серия А – лучшая лига 2020 года по версии IFFHS, РПЛ – на 27-м месте

Серия А – лучшая лига 2020 года по версии IFFHS, РПЛ – на 27-м месте

21 января 2021, 21:58
7

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших чемпионатов по итогам 2020 года.

Первое место заняла итальянская Серия А, второе – английская Премьер-лига, третье – бразильская Серия А.

Российская Премьер-лига стала только 27-й, опустившись на одну позицию по сравнению с 2019-м годом.

1. Италия – 1026 очков;

2. Англия – 1003 очка;

3. Бразилия – 964 очка;

4. Испания – 954 очка;

5. Германия – 864 очка;

6. Португалия – 721 очко;

7. Франция – 661 очко;

8. Парагвай – 610,5 очка;

9. Аргентина – 603 очка;

10. Эквадор – 579,5 очка;

...

27. Россия – 420,5 очка.

Источник: IFFHS
Россия. Премьер-лига Весь мир
Комментарии (7)
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InterMilLano1908
1611297051
Бразилия выше Испании, Парагвай выше Аргентины и Голандиии с Бельгией... Рашфорд самый дорогой футболист в 250лямов... они видимо обкурились и в менеджер играют, от туда и данные берут
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ilichkadr
1611297905
Ну, 10- е место Эквадора это песня, а вот обогнать Кипр и Мексику дорогого стоит! P.S. Это что за детвора в IFFHS изголяется?
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Fusballer
1611298848
А всё потому, что сейчас там Лёха Миранчук!
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ItalianFootball
1611301257
Всем диванным экспертам привет! не поленитесь, загляните на сайт, почитайте принцип такого рангирования, также будет полезно посмотреть ТОП евроклубов (на котором, собственно говоря, и основам этот ТОП). Все станет ясно.
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Боцман59rus
1611301429
Скоро и хоккей там же будет
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serppion
1611305356
Лучшие чемпионаты в каком качестве? Финансово успешные, наиболее посещаемые, там самые дорогие игроки? Больше всего семечек продается во время матча? Автор напишет всякую хрень, а мы с вами разбираемся потом. И еще спорим...
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