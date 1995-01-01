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    Серия А – лучшая лига 2020 года по версии IFFHS, РПЛ – на 27-м месте

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших чемпионатов по итогам 2020 года.

    Первое место заняла итальянская Серия А, второе – английская Премьер-лига, третье – бразильская Серия А.

    Российская Премьер-лига стала только 27-й, опустившись на одну позицию по сравнению с 2019-м годом.

    1. Италия – 1026 очков;

    2. Англия – 1003 очка;

    3. Бразилия – 964 очка;

    4. Испания – 954 очка;

    5. Германия – 864 очка;

    6. Португалия – 721 очко;

    7. Франция – 661 очко;

    8. Парагвай – 610,5 очка;

    9. Аргентина – 603 очка;

    10. Эквадор – 579,5 очка;

    ...

    27. Россия – 420,5 очка.

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    Источник: IFFHS

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4781

      Puddle 13 минут назад

      Расформировать хрюшатник позорный, который статистику портит, и сразу рейтинг в гору поползет! Гыг-ы-гы

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