Генич: «Капелло и Манчини были инициаторами трансфера Кокорина в «Фиорентину»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, почему «Фиорентина» решила подписать нападающего «Спартака» Александра Кокорина.
«В Италии можно будет сменить обстановку и попробовать себя в другом футболе. Плюс, насколько я понимаю, основными инициаторами или бенефициарами этой сделки были хорошо нам знакомые Фабио Капелло и Роберто Манчини. Они давали рекомендации.
По информации, которая у меня есть, Капелло и Манчини предлагали Кокорина в ряд итальянских клубов. Например, был очень предметный и серьезный интерес от «Ромы».
Учитывая, что такие уважаемые люди предоставляли хорошие рекомендации, в клубах также понимали, что им везут не балласт», – цитирует Генича сайт «Матч ТВ».
- Капелло знаком с Кокориным по работе со сборной России. Манчини тренировал 29-летнего нападающего в «Зените».
- Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
- По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
- В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.
Кокорин: «Я уже практически игрок «Фиорентины». Остался медосмотр и подписание»