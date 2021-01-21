Генич: «Капелло и Манчини были инициаторами трансфера Кокорина в «Фиорентину»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, почему «Фиорентина» решила подписать нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

«В Италии можно будет сменить обстановку и попробовать себя в другом футболе. Плюс, насколько я понимаю, основными инициаторами или бенефициарами этой сделки были хорошо нам знакомые Фабио Капелло и Роберто Манчини. Они давали рекомендации.

По информации, которая у меня есть, Капелло и Манчини предлагали Кокорина в ряд итальянских клубов. Например, был очень предметный и серьезный интерес от «Ромы».

Учитывая, что такие уважаемые люди предоставляли хорошие рекомендации, в клубах также понимали, что им везут не балласт», – цитирует Генича сайт «Матч ТВ».

Капелло знаком с Кокориным по работе со сборной России. Манчини тренировал 29-летнего нападающего в «Зените».

Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.

По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.

В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

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