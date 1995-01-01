Тедеско: «Будет очень круто видеть красно-белые цвета в Европе в следующем сезоне»

А зачем? Зачем в Европу? Мало вы там позорили страну? Нашим командам после прошедшего "евросезона" надо вообще на несколько лет заткнуться про еврокубки.
Главные тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о цели команды на вторую половину сезона.
— После поражений от «Сочи» и «Зенита» вы видите «Спартак» претендентом на титул?
— Я вижу нас претендентами на попадание в еврокубки. Если будет хотя бы один шанс выиграть что-то, мы ни в коем случае от него не откажемся. Будем пытаться до самого конца.
В прошлом сезоне мы не попали в зону еврокубков. И моей первой задачей, когда я пришел в «Спартак», было стабилизировать команду.
Вторая цель — успешный старт сезона. И мы начали хорошо: сейчас находимся в тройке лидеров. И если будет шанс победить в Кубке или чемпионате, мы приложим все силы для этого. Но будет очень-очень круто видеть красно-белые цвета «Спартака» в Европе в следующем сезоне.
— «Спартак» очень хочет завоевать титул к 2022 году. Зная лигу и команду, скажите, это возможно?
— Да, да и да! На сто процентов уверен в этом. Вы уже видите разницу между прошлым и нынешним сезоном. Нужно будет сделать следующий шаг. С подготовкой, которую мы проводим сейчас, футболисты прогрессируют очень хорошо.
- После декабрьского матча с «Зенитом» (1:3) немец сообщил, что не продлит контракт, истекающий в июне.
- Тедеско возглавляет команду с октября 2019 года.
- В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» занимает третье место после 19 туров.
Тедеско – о возможности остаться в «Спартаке»: «Я не меняю своих решений»