Тедеско: «Будет очень круто видеть красно-белые цвета в Европе в следующем сезоне»

Главные тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о цели команды на вторую половину сезона.

— После поражений от «Сочи» и «Зенита» вы видите «Спартак» претендентом на титул?

— Я вижу нас претендентами на попадание в еврокубки. Если будет хотя бы один шанс выиграть что-то, мы ни в коем случае от него не откажемся. Будем пытаться до самого конца.

В прошлом сезоне мы не попали в зону еврокубков. И моей первой задачей, когда я пришел в «Спартак», было стабилизировать команду.

Вторая цель — успешный старт сезона. И мы начали хорошо: сейчас находимся в тройке лидеров. И если будет шанс победить в Кубке или чемпионате, мы приложим все силы для этого. Но будет очень-очень круто видеть красно-белые цвета «Спартака» в Европе в следующем сезоне.

— «Спартак» очень хочет завоевать титул к 2022 году. Зная лигу и команду, скажите, это возможно?

— Да, да и да! На сто процентов уверен в этом. Вы уже видите разницу между прошлым и нынешним сезоном. Нужно будет сделать следующий шаг. С подготовкой, которую мы проводим сейчас, футболисты прогрессируют очень хорошо.

После декабрьского матча с «Зенитом» (1:3) немец сообщил, что не продлит контракт, истекающий в июне.

Тедеско возглавляет команду с октября 2019 года.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» занимает третье место после 19 туров.

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