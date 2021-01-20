Песьяков: «Спартак» выбрал меня вместо Чепчугова»

Бывший вратарь «Спартака» Сергей Песьяков рассказал, как оказался в московском клубе. Изначально на его место скауты просматривали Сергея Чепчугова.

– Что испытывает человек, который подписывает контракт со «Спартаком»?

– Там смешно получилось. Я был в «Шиннике», а селекционеры «Спартака» приехали на наш матч против «Сибири» – просматривали Серегу Чепчугова. Это был 9-й тур, а в первых восьми матчах он не пропустил ни одного гола. Мне тоже сказали: здесь люди из «Спартака» присутствуют, давай, проявляй себя. В итоге мы прервали их сухую серию, победили 3:1, у меня очень яркий матч получился. В самом начале несколько моментов потащил и оставил нас в игре. А у Чепчугова, наоборот, не пошло. Его и распечатали, и в голах, насколько помню, он в какой-то мере виноват.