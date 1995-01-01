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    Песьяков: «Спартак» выбрал меня вместо Чепчугова»

    Бывший вратарь «Спартака» Сергей Песьяков рассказал, как оказался в московском клубе. Изначально на его место скауты просматривали Сергея Чепчугова.

    – Что испытывает человек, который подписывает контракт со «Спартаком»?

    – Там смешно получилось. Я был в «Шиннике», а селекционеры «Спартака» приехали на наш матч против «Сибири» – просматривали Серегу Чепчугова. Это был 9-й тур, а в первых восьми матчах он не пропустил ни одного гола. Мне тоже сказали: здесь люди из «Спартака» присутствуют, давай, проявляй себя. В итоге мы прервали их сухую серию, победили 3:1, у меня очень яркий матч получился. В самом начале несколько моментов потащил и оставил нас в игре. А у Чепчугова, наоборот, не пошло. Его и распечатали, и в голах, насколько помню, он в какой-то мере виноват.

    • Чепчугов после «Сибири» оказался в ЦСКА.
    • Песьяков принадлежал «Спартаку» с 2009 по 2017 год, провел за команду в РПЛ 36 матчей, пропустил 43 гола.
    • Песьяков – чемпион России в составе «Спартака».

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    Источник: Sports.ru

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