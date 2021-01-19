AS: «Монако» приготовил для Марсело трехлетний контракт

«Монако» заинтересован в защитнике мадридского «Реала» Марсело. Представитель Лиги 1 готов предложить бразильцу контракт на три года.

Однако зарплата, предлагаемая «Монако», меньше той, которую Марсело получает в Испании. «Реал» платит игроку 9 миллионов евро в год, а «Монако» готов на 6 миллионов. Футболист не против пойти на снижение.