AS: «Монако» приготовил для Марсело трехлетний контракт

«Монако» заинтересован в защитнике мадридского «Реала» Марсело. Представитель Лиги 1 готов предложить бразильцу контракт на три года.
Однако зарплата, предлагаемая «Монако», меньше той, которую Марсело получает в Испании. «Реал» платит игроку 9 миллионов евро в год, а «Монако» готов на 6 миллионов. Футболист не против пойти на снижение.
- В текущем сезоне Марсело провел 7 матчей.
- 32-летний футболист играет в Мадриде с 2007 года.
- Марсело брал со сборной Бразилии домашний Кубок конфедераций.
Источник: AS