Брейдо: «Камано в «Локомотиве» уже полгода ни с кем не разговаривает»

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо встретил в аэропорту новичка команды Пабло. То ли в шутку, то ли всерьез Брейдо сказал бразильцу, что у Франсуа Камано есть проблемы с адаптацией в клубе.

– Конечно, знаю Камано! Я уже разговаривал с ним.

– Он не разговаривает уже ни с кем полгода. Нужен человек, кого он знает, кому он доверяет.

– Я его разговорю!