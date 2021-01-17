Брейдо: «Камано в «Локомотиве» уже полгода ни с кем не разговаривает»

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо встретил в аэропорту новичка команды Пабло. То ли в шутку, то ли всерьез Брейдо сказал бразильцу, что у Франсуа Камано есть проблемы с адаптацией в клубе.
– Конечно, знаю Камано! Я уже разговаривал с ним.
– Он не разговаривает уже ни с кем полгода. Нужен человек, кого он знает, кому он доверяет.
– Я его разговорю!
- Пабло и Камано ранее вместе играли в «Бордо».
- Камано в сезоне РПЛ провел 14 матчей.
- «Локомотив» в РПЛ идет 8-м.
Источник: ютуб-канал «Локомотива»