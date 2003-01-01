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    Брейдо: «Камано в «Локомотиве» уже полгода ни с кем не разговаривает»

    Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо встретил в аэропорту новичка команды Пабло. То ли в шутку, то ли всерьез Брейдо сказал бразильцу, что у Франсуа Камано есть проблемы с адаптацией в клубе.

    – Конечно, знаю Камано! Я уже разговаривал с ним.

    – Он не разговаривает уже ни с кем полгода. Нужен человек, кого он знает, кому он доверяет.

    – Я его разговорю!

    • Пабло и Камано ранее вместе играли в «Бордо».
    • Камано в сезоне РПЛ провел 14 матчей.
    • «Локомотив» в РПЛ идет 8-м.

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    Источник: ютуб-канал «Локомотива»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      Дикий Прапор 7 минут назад

      А, то есть для незабивающего ноунейма собеседника купили?

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