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    Игрок сборной Украины Кривцов: «При VAR футбол стал менее контактным. Придется на дистанции 1,5 метра бегать, как при коронавирусе»

    Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов недоволен, что из-за VAR теперь нельзя вести силовую борьбу в штрафной площади. Также он считает: офсайды определяются не всегда одинаково.

    – Как тебе с VAR играется?

    – Поначалу казалось, что справедливости будет больше. Сейчас же видишь, как линии по-разному рисуют. За любое касание нападающего в штрафной дают пенальти. Футбол стал менее контактным. Скоро придется бегать на дистанции 1,5 метра. Как сейчас в пандемию коронавируса.

    • Кривцов – воспитанник запорожского футбола.
    • С 2010 года он играет за «Шахтер», 8 раз брал УПЛ.
    • С 2011 года Кривцов вызывается в сборную.

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    Источник: ютуб-канал «Вацко Live»

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