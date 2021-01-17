Игрок сборной Украины Кривцов: «При VAR футбол стал менее контактным. Придется на дистанции 1,5 метра бегать, как при коронавирусе»

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов недоволен, что из-за VAR теперь нельзя вести силовую борьбу в штрафной площади. Также он считает: офсайды определяются не всегда одинаково.
– Как тебе с VAR играется?
– Поначалу казалось, что справедливости будет больше. Сейчас же видишь, как линии по-разному рисуют. За любое касание нападающего в штрафной дают пенальти. Футбол стал менее контактным. Скоро придется бегать на дистанции 1,5 метра. Как сейчас в пандемию коронавируса.
- Кривцов – воспитанник запорожского футбола.
- С 2010 года он играет за «Шахтер», 8 раз брал УПЛ.
- С 2011 года Кривцов вызывается в сборную.
Источник: ютуб-канал «Вацко Live»