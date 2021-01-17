Журналист Альбетс: «Месси сыграет с «Атлетиком»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси готов к финалу Суперкубка Испании против «Атлетика». В полуфинале против «Реал Сосьедада» аргентинец не играл.

«Месси сыграет вечером в старте, если не произойдет сбоев. Он хочет играть», – написал источник.