Журналист Альбетс: «Месси сыграет с «Атлетиком»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси готов к финалу Суперкубка Испании против «Атлетика». В полуфинале против «Реал Сосьедада» аргентинец не играл.
«Месси сыграет вечером в старте, если не произойдет сбоев. Он хочет играть», – написал источник.
- Игра в Севилье начнется в 23:00 по Москве.
- Без Месси каталонский клуб не проигрывает 10 матчей подряд во всех турнирах.
- Последний кубковый матч между «Барселоной» и «Атлетиком» остался за басками.
Источник: твиттер Андрии Альбетса
Журналист радиостанции Cadena SER. Аудитория в твиттере - более 12,3 тысячи подписчиков. На Альбетса подписан итальянский инсайдер Фабрицио Романо.