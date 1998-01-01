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    Журналист Альбетс: «Месси сыграет с «Атлетиком»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси готов к финалу Суперкубка Испании против «Атлетика». В полуфинале против «Реал Сосьедада» аргентинец не играл.

    «Месси сыграет вечером в старте, если не произойдет сбоев. Он хочет играть», – написал источник.

    • Игра в Севилье начнется в 23:00 по Москве.
    • Без Месси каталонский клуб не проигрывает 10 матчей подряд во всех турнирах.
    • Последний кубковый матч между «Барселоной» и «Атлетиком» остался за басками.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Андрии Альбетса

    Журналист радиостанции Cadena SER. Аудитория в твиттере - более 12,3 тысячи подписчиков. На Альбетса подписан итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

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