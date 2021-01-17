«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: манчестерцы сыграют с ливерпульцами в качестве лидера впервые за восемь лет

В 19:30 по Москве начнется матч 19-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Манчестерцы сыграют с соперником в качестве лидера таблицы впервые с января 2013 года. В том сезоне команда последний раз взяла титул АПЛ.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» единственная команда без гостевых поражений.

Для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа это будет 200-й матч в АПЛ.