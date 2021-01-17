«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: манчестерцы сыграют с ливерпульцами в качестве лидера впервые за восемь лет

В 19:30 по Москве начнется матч 19-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Манчестерцы сыграют с соперником в качестве лидера таблицы впервые с января 2013 года. В том сезоне команда последний раз взяла титул АПЛ.
В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» единственная команда без гостевых поражений.
Для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа это будет 200-й матч в АПЛ.
- «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на «Энфилде» с 2017 года.
- Ливерпульцы занимают в таблице 3-е место.
- «Манчестер Юнайтед» последний раз побеждал на «Энфилде» в январе 2016 года.
Источник: Бомбардир.ру