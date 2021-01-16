АПЛ. Дубль Перейры принес «Вест Бромвичу» волевую победу над «Вулверхэмптоном»

В матче 19-го тура АПЛ «Вест Бромвич» на выезде переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2.

Победу гостям принес дубль бразильского форварда Матеуса Перейры, оба гола он забил с пенальти.

Несмотря на победу, «Вест Бромвич», за который выступает экс-защитник «Зенита» Бранислав Иванович, остается в зоне вылета.

Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

Вулверхэмптон – Вест Бромвич – 2:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Перейра (с пенальти), 8; 1:1 – Силва, 38; 2:1 – Боли, 43; 2:2 – Аджайи, 52; 2:3 – Перейра (с пенальти), 56.

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