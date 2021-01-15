Лесовой: «2020 год – лучший в жизни»

Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой доволен 2020 годом, несмотря на глобальную пандемию коронавируса. В прошлом году игрок перешел из «Арсенала».

– Год назад ты давал интервью на зимних сборах в качестве футболиста «Арсенала». Теперь играешь в «Динамо», вышел с молодежной сборной России в финальную часть чемпионата Европы, приглашался в первую сборную страны. Лучший год в жизни?

– Да, конечно. И в спортивном плане удался, и в личной жизни всем доволен, так что во всех аспектах, кроме глобального зла в виде пандемии, 2020 год получился очень хорошим.

– Многие его как раз и проклинают из-за всех коронавирусных историй.

– Никогда не был близок этот подход: «Нынешний год тяжелый, желаем, чтобы следующий был лучше». Мне кажется, всегда лучше вспоминать положительные моменты, они обязательно найдутся, входить в новый год с хорошим настроением.