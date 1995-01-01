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    Лесовой: «2020 год – лучший в жизни»

    Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой доволен 2020 годом, несмотря на глобальную пандемию коронавируса. В прошлом году игрок перешел из «Арсенала».

    – Год назад ты давал интервью на зимних сборах в качестве футболиста «Арсенала». Теперь играешь в «Динамо», вышел с молодежной сборной России в финальную часть чемпионата Европы, приглашался в первую сборную страны. Лучший год в жизни?

    – Да, конечно. И в спортивном плане удался, и в личной жизни всем доволен, так что во всех аспектах, кроме глобального зла в виде пандемии, 2020 год получился очень хорошим.

    – Многие его как раз и проклинают из-за всех коронавирусных историй.

    – Никогда не был близок этот подход: «Нынешний год тяжелый, желаем, чтобы следующий был лучше». Мне кажется, всегда лучше вспоминать положительные моменты, они обязательно найдутся, входить в новый год с хорошим настроением.

    • В сезоне РПЛ Лесовой провел 18 матчей, забил 6 голов, сделал 2 результативные передачи.
    • Рынок оценивает футболиста в 5 миллионов евро.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1800

      Fusballer 1 час назад

      Ну, денег явно немало зашибает. Что тут грустить.

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