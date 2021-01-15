«Бавария» может заменить Алабу защитником «Реала» Милитао

«Бавария» проявляет интерес к центральному защитнику «Реала» Эдеру Милитао.

По информации Goal.com, мюнхенский клуб видит в 22-летнем футболисте замену для Давида Алабы, который уйдет летом в связи с истечением срока контракта.

На бразильца помимо «Баварии» претендуют «Тоттенхэм», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».