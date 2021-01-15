«Бавария» может заменить Алабу защитником «Реала» Милитао

«Бавария» проявляет интерес к центральному защитнику «Реала» Эдеру Милитао.
По информации Goal.com, мюнхенский клуб видит в 22-летнем футболисте замену для Давида Алабы, который уйдет летом в связи с истечением срока контракта.
На бразильца помимо «Баварии» претендуют «Тоттенхэм», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».
- «Реал» купил Милитао в 2019 году за 50 миллионов евро.
- В текущем сезоне игрок провел за мадридскую команду всего три матча.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
Источник: Goal.com