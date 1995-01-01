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    «Бавария» может заменить Алабу защитником «Реала» Милитао

    «Бавария» проявляет интерес к центральному защитнику «Реала» Эдеру Милитао.

    По информации Goal.com, мюнхенский клуб видит в 22-летнем футболисте замену для Давида Алабы, который уйдет летом в связи с истечением срока контракта.

    На бразильца помимо «Баварии» претендуют «Тоттенхэм», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».

    • «Реал» купил Милитао в 2019 году за 50 миллионов евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за мадридскую команду всего три матча.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5638

      серега кашин 1 час назад

      милитао будет заменой рамосу и реал если его отпустит то за огромные деньги

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