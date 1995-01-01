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    Гендиректор «Локомотива» Леонченко: «2 миллиона за Пабло? Очень близко к реальным цифрам»

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопросы о трансфере центрального защитника «Бордо» Пабло.

    – Проанализировав итоги первой части сезона, мы пришли к выводу, что центральная зона в обороне – одно из проблемных мест «Локомотива». Это было понятно и мне, и тренеру.

    По Пабло получилось сработать очень быстро. Особенно учитывая тот факт, что это зимнее трансферное окно, когда сделки совершаются с трудом. С учетом ситуации на рынке, нам удалось по соотношению цены и качества достичь адекватных показателей.

    – Сколько всего было кандидатов? И почему выбрали именно Пабло?

    – На данный момент большого списка кандидатов быть не могло. Если говорим об иностранцах, то все они были значительно дороже. Игроков из России тоже рассматривали, но в итоге удовлетворены тем, что осуществили сделку по Пабло.

    – По неофициальным данным, Пабло обошелся в 2 миллиона евро и подпишет контракт на 3,5 года. Насколько это соответствует действительности?

    – Скажу так: контракт долгосрочный. Оглашать трансферную стоимость мы тоже не можем. Но вы очень близки к реальным цифрам.

    – Насколько это адекватная цена, учитывая, что контракт Пабло с «Бордо» заканчивается этим летом?

    – Ошибочно считать, что игрока легко подписать бесплатно сразу по истечении контракта. Например, у Пабло уже сейчас были предложения как из Европы, так и из России. Поэтому я сомневаюсь, что летом сделка была бы для нас возможна. С высокой вероятностью Пабло договорился бы с другим клубом зимой.

    – Писали, что в России на Пабло претендовало «Динамо».

    – Не могу говорить о других командах. Но интерес к этому игроку точно был.

    – Два года назад Пабло вел «Краснодар», но он отказался ехать в Россию. Сложно ли было уговорить игрока сейчас?

    – У нас с этим не было проблем. Важно, чтобы любой игрок – независимо от имени и статуса, с которым мы ведем переговоры, хотел играть за «Локомотив». У Пабло такое желание есть.

    – Ждать ли других трансферов зимой?

    – Они вполне возможны.

    • Пабло выступал за «Бордо» с августа 2015 года.
    • Он забил семь голов и сделал пять ассистов в 113 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5638

      серега кашин 1 час назад

      если рыночная 8 то никак в россию его за 2-5 не продадут и пусть не врет, а надо называть конкретную сумму

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      Рейтинг: +44290

      portero 1 час назад

      Увидим как он будет играть, может и очень удачно пойдёт у него...

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