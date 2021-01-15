Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Локомотива» Леонченко: «2 миллиона за Пабло? Очень близко к реальным цифрам»

Гендиректор «Локомотива» Леонченко: «2 миллиона за Пабло? Очень близко к реальным цифрам»

15 января 2021, 16:32
13

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопросы о трансфере центрального защитника «Бордо» Пабло.

– Проанализировав итоги первой части сезона, мы пришли к выводу, что центральная зона в обороне – одно из проблемных мест «Локомотива». Это было понятно и мне, и тренеру.

По Пабло получилось сработать очень быстро. Особенно учитывая тот факт, что это зимнее трансферное окно, когда сделки совершаются с трудом. С учетом ситуации на рынке, нам удалось по соотношению цены и качества достичь адекватных показателей.

– Сколько всего было кандидатов? И почему выбрали именно Пабло?

– На данный момент большого списка кандидатов быть не могло. Если говорим об иностранцах, то все они были значительно дороже. Игроков из России тоже рассматривали, но в итоге удовлетворены тем, что осуществили сделку по Пабло.

– По неофициальным данным, Пабло обошелся в 2 миллиона евро и подпишет контракт на 3,5 года. Насколько это соответствует действительности?

– Скажу так: контракт долгосрочный. Оглашать трансферную стоимость мы тоже не можем. Но вы очень близки к реальным цифрам.

– Насколько это адекватная цена, учитывая, что контракт Пабло с «Бордо» заканчивается этим летом?

– Ошибочно считать, что игрока легко подписать бесплатно сразу по истечении контракта. Например, у Пабло уже сейчас были предложения как из Европы, так и из России. Поэтому я сомневаюсь, что летом сделка была бы для нас возможна. С высокой вероятностью Пабло договорился бы с другим клубом зимой.

– Писали, что в России на Пабло претендовало «Динамо».

– Не могу говорить о других командах. Но интерес к этому игроку точно был.

– Два года назад Пабло вел «Краснодар», но он отказался ехать в Россию. Сложно ли было уговорить игрока сейчас?

– У нас с этим не было проблем. Важно, чтобы любой игрок – независимо от имени и статуса, с которым мы ведем переговоры, хотел играть за «Локомотив». У Пабло такое желание есть.

– Ждать ли других трансферов зимой?

– Они вполне возможны.

  • Пабло выступал за «Бордо» с августа 2015 года.
  • Он забил семь голов и сделал пять ассистов в 113 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Бордо Леонченко Владимир Пабло
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1610718759
Увидим как он будет играть, может и очень удачно пойдёт у него...
Ответить
серега кашин
1610719024
если рыночная 8 то никак в россию его за 2-5 не продадут и пусть не врет, а надо называть конкретную сумму
Ответить
PAREVG.
1610726136
А вместо кого??? чтобы кого-то купить, сначала надо кого-то продать. Или кто-то будет тупо получать З\П, без шансов выйти на поле. Избавляться надо от Эдера, Камано, Мурило и Райковича.
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
2
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
3
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
3
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
38
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+