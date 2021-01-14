РФС выдвинул Дюкова в качестве кандидата в исполком УЕФА

РФС объявил о выдвижении Александра Дюкова в качестве кандидата для избрания в члены исполнительного комитета УЕФА на четыре года.

«Исполнительный комитет УЕФА и все 55 национальных ассоциаций УЕФА получили список кандидатов на выборы, которые пройдут 20 апреля 2021 года на 45-м Очередном Конгрессе УЕФА в Монтре.

К установленному сроку 2 января 2021 года администрация УЕФА получила девять заявок на восемь мест в Исполнительном комитете УЕФА.

В числе кандидатов – президент Российского футбольного союза Александр Дюков», – сообщил РФС.