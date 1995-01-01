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    РФС выдвинул Дюкова в качестве кандидата в исполком УЕФА

    РФС объявил о выдвижении Александра Дюкова в качестве кандидата для избрания в члены исполнительного комитета УЕФА на четыре года.

    «Исполнительный комитет УЕФА и все 55 национальных ассоциаций УЕФА получили список кандидатов на выборы, которые пройдут 20 апреля 2021 года на 45-м Очередном Конгрессе УЕФА в Монтре.

    К установленному сроку 2 января 2021 года администрация УЕФА получила девять заявок на восемь мест в Исполнительном комитете УЕФА.

    В числе кандидатов – президент Российского футбольного союза Александр Дюков», – сообщил РФС.

    • Помимо Дюкова на попадание в исполком претендуют Мехди Баят (Бельгия), Габриэле Гравина (Италия) и Юст Спее (Нидерланды).
    • На переизбрание баллотируются Збигнев Бонек (Польша), Дэвид Гилл (Англия), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Райнер Кох (Германия) и Сервет Ярдымджы (Турция).

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7441

      Hektor 84 44 минуты назад

      Очередной шмутко))) надеюсь что он не изберется

      0
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      Рейтинг: +5629

      серега кашин 47 минут назад

      не место ему в евро футболе

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14827

      vladimir-7 1 час назад

      У нас, в России, как всегда, выберут одного и втыкают во все дыры, объявляя его гениальным, это касается и правительства РФ, да и самого
      президента, а теперь даже и в футболе. И этот Дюков тоже и в Газпроме
      работает, и директором нефтеперерабатывающем заводе в Капотне
      (Москва), и президентом РФС, и вот ещё членом ИК УЕФА. Не
      надорвался бы от такой нагрузки.

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