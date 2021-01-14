РФС выдвинул Дюкова в качестве кандидата в исполком УЕФА

РФС объявил о выдвижении Александра Дюкова в качестве кандидата для избрания в члены исполнительного комитета УЕФА на четыре года.
«Исполнительный комитет УЕФА и все 55 национальных ассоциаций УЕФА получили список кандидатов на выборы, которые пройдут 20 апреля 2021 года на 45-м Очередном Конгрессе УЕФА в Монтре.
К установленному сроку 2 января 2021 года администрация УЕФА получила девять заявок на восемь мест в Исполнительном комитете УЕФА.
В числе кандидатов – президент Российского футбольного союза Александр Дюков», – сообщил РФС.
- Помимо Дюкова на попадание в исполком претендуют Мехди Баят (Бельгия), Габриэле Гравина (Италия) и Юст Спее (Нидерланды).
- На переизбрание баллотируются Збигнев Бонек (Польша), Дэвид Гилл (Англия), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Райнер Кох (Германия) и Сервет Ярдымджы (Турция).
Источник: сайт РФС