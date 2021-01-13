Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Оздоев: «Это неправда, что российские игроки не хотят уезжать из РПЛ. Но «Зенит» – топовая команда»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поговорил на тему российских игроков в Европе. Футболист хотел бы попробовать силы в другом чемпионате.

    – О переходе в европейский клуб задумываетесь?

    – Знаете, у нас в России любят, когда футболисты говорят: «Я хочу уехать в Европу». Каждый футболист всегда мечтает о чем-то больше, мечтает попасть в топовые команды. Но «Зенит» и есть топовая команда. Понятно, что в Европе каждый хочет попробовать свои силы. Но это не от одного меня зависит. Есть много факторов, которые должны сложиться, чтобы получилось уехать. Российский футболист на европейском рынке в первую очередь – легионер. Это тоже нужно учитывать. В том числе поэтому у наших в Европе и не получается.

    Да, многие кричат, что российские футболисты не хотят уезжать. Но это неправда. Многие уезжают, играют, возвращаются. Кто-то остается. А если говорить о наших футболистах, которые играют на высоком уровне, не каждый клуб готов с ними расстаться за маленькие деньги. Поэтому нельзя говорить, что игрок не хочет уехать. Наверное, каждый хочет поехать играть в хорошую европейскую команду. Но главный вопрос – согласен ли клуб отпустить его. И на каких условиях.

    • Оздоев играет в «Зените» с 2018 года, дважды брал чемпионство с командой.
    • С 2014 года Оздоев вызывается в сборную России.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:16
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12102

      Garrincha58 1 минуту назад

      Бедняга Оздоев тебе это не грозит и никто тебя не пригласит из Европы даже в Зените ты из за лимита и многие типа Дзюбы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44245

      portero 12 минут назад

      Вот почти никого и не приглашают из РПЛ , такие игроки скажем прямо не нужны в топ лигах...
      А агенты только сказки рассказывают что всех игроков в топ 5 чемпионатов зовут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1224

      elessar arnor 37 минут назад

      забавный, российский футболист некомпетентное создание с незнанием языка

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81927
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru