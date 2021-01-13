Оздоев: «Это неправда, что российские игроки не хотят уезжать из РПЛ. Но «Зенит» – топовая команда»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поговорил на тему российских игроков в Европе. Футболист хотел бы попробовать силы в другом чемпионате.

– О переходе в европейский клуб задумываетесь?

– Знаете, у нас в России любят, когда футболисты говорят: «Я хочу уехать в Европу». Каждый футболист всегда мечтает о чем-то больше, мечтает попасть в топовые команды. Но «Зенит» и есть топовая команда. Понятно, что в Европе каждый хочет попробовать свои силы. Но это не от одного меня зависит. Есть много факторов, которые должны сложиться, чтобы получилось уехать. Российский футболист на европейском рынке в первую очередь – легионер. Это тоже нужно учитывать. В том числе поэтому у наших в Европе и не получается.

Да, многие кричат, что российские футболисты не хотят уезжать. Но это неправда. Многие уезжают, играют, возвращаются. Кто-то остается. А если говорить о наших футболистах, которые играют на высоком уровне, не каждый клуб готов с ними расстаться за маленькие деньги. Поэтому нельзя говорить, что игрок не хочет уехать. Наверное, каждый хочет поехать играть в хорошую европейскую команду. Но главный вопрос – согласен ли клуб отпустить его. И на каких условиях.