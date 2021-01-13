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  • Оздоев: «Это неправда, что российские игроки не хотят уезжать из РПЛ. Но «Зенит» – топовая команда»

Оздоев: «Это неправда, что российские игроки не хотят уезжать из РПЛ. Но «Зенит» – топовая команда»

13 января 2021, 21:16
23

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поговорил на тему российских игроков в Европе. Футболист хотел бы попробовать силы в другом чемпионате.

– О переходе в европейский клуб задумываетесь?

– Знаете, у нас в России любят, когда футболисты говорят: «Я хочу уехать в Европу». Каждый футболист всегда мечтает о чем-то больше, мечтает попасть в топовые команды. Но «Зенит» и есть топовая команда. Понятно, что в Европе каждый хочет попробовать свои силы. Но это не от одного меня зависит. Есть много факторов, которые должны сложиться, чтобы получилось уехать. Российский футболист на европейском рынке в первую очередь – легионер. Это тоже нужно учитывать. В том числе поэтому у наших в Европе и не получается.

Да, многие кричат, что российские футболисты не хотят уезжать. Но это неправда. Многие уезжают, играют, возвращаются. Кто-то остается. А если говорить о наших футболистах, которые играют на высоком уровне, не каждый клуб готов с ними расстаться за маленькие деньги. Поэтому нельзя говорить, что игрок не хочет уехать. Наверное, каждый хочет поехать играть в хорошую европейскую команду. Но главный вопрос – согласен ли клуб отпустить его. И на каких условиях.

  • Оздоев играет в «Зените» с 2018 года, дважды брал чемпионство с командой.
  • С 2014 года Оздоев вызывается в сборную России.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (23)
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portero
1610565374
Вот почти никого и не приглашают из РПЛ , такие игроки скажем прямо не нужны в топ лигах... А агенты только сказки рассказывают что всех игроков в топ 5 чемпионатов зовут...
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Garrincha58
1610566017
Бедняга Оздоев тебе это не грозит и никто тебя не пригласит из Европы даже в Зените ты из за лимита и многие типа Дзюбы
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NewLife
1610567561
"Но «Зенит» и есть топовая команда" "Но «Зенит» и есть топовая команда" "Но «Зенит» и есть топовая команда" "Но «Зенит» и есть топовая команда" Все услышали, что говорит игрок синита и сборной России. Его правота многократно подтверждается результатами синита и сборной в Европе. Я полагал, что Санкт Петербург культурная столица, и люди оттуда ответственно относятся к своим словам, но я обманывался - я знаю откуда Оздоев, он из мексиканского города, название которого в русском варианте запретил Роскомнадзор. Оздоев на самом деле из города Ojuelos, по русски Охуэлос, и это объясняет его мнение о сините.
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Валерий2705
1610574059
Да, да, да не всё от тебя зависит, надо что бы звёзды сошлись, карты совпали, мама в другую страну отпустила. Но ты расслабься, в Европе ты накуй никому не упал. Кузяев вон на себе прочувствовал европейский "интерес", а он то посильнее будет. Пока в Зените такие днища вроде тебя, топ клубом ему не быть.
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polt
1610575172
Он и действительно убежден , что играет в топе и он топ. Тупизм беспредельный.
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Рубинище
1610601934
днище чёт рас..лось .топ клуб в лч возят второй год подряд как бобиков, в борусии вообще из окопов не вылазили- какая вам Европа. последним командам наши паспортисты и то не нужны, а Оздоев даже в Польше сидел бы на кукурузе.
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mamba9090909
1610615711
Топают, топают, но только в РПЛ, а вот в Европе топнуть не получается.))
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Вальдемар IV
1610615750
брал бабки и говорил, говорил и брал
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Hektor 84
1610617566
Такой же пиз да бол как и мирзов!!! Вашу топ команду в Европе имеют все кому не лень. Еще одно дитя лимита пытается оправдаться. Смешно читать этот бред, но еще больше смешно от того что он сам верит в этот бред))))
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raritet
1610634173
Думаю, многие и мечтают чтобы хоть кто-нибудь забрал это чудо в любую Европу: Молдавия, Украина, Литва и вообще хоть куда и хоть бесплатно. Столько дяденька привозит , что терпеть нет сил.
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