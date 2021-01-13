Оздоев: «Мирзов тренировался по два-три раза в день? Опять рассказывает»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев обратил внимание на последнее интервью Резиуана Мирзова. Зенитовец не уверен в правдивости слов коллеги.

– Пришел в «Спартак» и тренировался по два-три раза в день, чтобы поскорее набрать форму, – сообщил Мирзов в интервью.

– Опять рассказывает, – прокомментировал Оздоев в твиттере.

«Спартак» может зимой досрочно вернуть Мирзова из аренды в «Химках».

Рынок оценивает Мирзова сейчас в 2 миллиона евро.

27-летний игрок в сезоне РПЛ провел 8 матчей, забил 4 гола.

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