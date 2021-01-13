Джикия: «Мирзов обиделся на меня за шутку про 200 рублей. Говорит, что дороже стоит»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия уже не считает, что полузащитник Резиуан Мирзов стоит 200 рублей. Сейчас игрок в аренде в «Химках».

– В прошлое межсезонье вы сказали, что Мирзов стоит 200 рублей.

– Сейчас прибавим чуть-чуть. Не буду говорить. Он тогда очень обиделся на меня. Говорит: «Я дороже стою».