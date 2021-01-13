Мирзов: «Федун думает о «Спартаке» круглые сутки. Зарема? Еще ни один человек с ней не общался»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», высказал мнение о владельце московского клуба Леониде Федуне.

– Федун часто общался с командой?

– Мог зайти после игры в раздевалку и поблагодарить. Он очень переживает за команду, думает о ней круглые сутки – мало таких президентов.

– А Зарема?

– Мне кажется, еще ни один человек с ней не общался.