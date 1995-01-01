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    Мирзов: «Федун думает о «Спартаке» круглые сутки. Зарема? Еще ни один человек с ней не общался»

    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», высказал мнение о владельце московского клуба Леониде Федуне.

    – Федун часто общался с командой?

    – Мог зайти после игры в раздевалку и поблагодарить. Он очень переживает за команду, думает о ней круглые сутки – мало таких президентов.

    – А Зарема?

    – Мне кажется, еще ни один человек с ней не общался.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии11
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      Рейтинг: +22631

      пьяныйхоровод 37 минут назад

      Утром мажу бутерброд -
      Сразу мысль : а как народ( Спартак) ?
      И икра не лезет в горло ,
      И компот не льётся в рот .

      2
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      Рейтинг: +6957

      NewLife 2 часа назад

      Спасибо питерской помойной шелупони, что только о Спартаке и думают, и пишут, напрочь забыв о родных бомжах. Все время убеждают всех, что Спартак народный клуб, и любая новость о нем вызывает огромный интерес даже у стада педикулезных с берегов Невы.

      0
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      Рейтинг: +3574

      mamba9090909 > NewLife 1 час назад

      То то я думаю, почему ты не слазишь с зенитовских веток. Оказывается ты влюблён в Зенит!!!! Любая новость о Зените привлекает весь свинарник. Визг стоит, на сто вёрст вокруг.)))

      5
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      Рейтинг: +6957

      NewLife > mamba9090909 34 минуты назад

      Плагиат !

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      Рейтинг: +3574

      mamba9090909 > NewLife 14 минут назад

      )))))))))))))Это не плагиат. Это ты ответил на мои мысли о свинарнике на ветках Зенита.

      0
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      Рейтинг: +7689

      Литейный4 2 часа назад

      Пора Федуну отдать этот убыточный мазутный проект Зареме. Во посмеемся, когда свиньи свалятся в пердив. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +7689

      Литейный4 2 часа назад

      Федун думает о трубе, по которой течет народная нефть. Сидит на ней и кричит:- Моё частное. Еще думает о земле. Как бы еще урвать побольше в окресностях Закрывашки. Гыгыгы

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      Рейтинг: +19

      SLADE2020 2 часа назад

      Очередное подтверждение того, что Федун не своим делом занимается. Освободиться ему надо от Спартака и мозг заодно отдохнет.

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      Рейтинг: +9982

      ilichkadr > SLADE2020 1 час назад

      Освободиться от Спартака это не только оторвать от сердца любимую игрушку. Это значительно больше, имидж. Где сейчас анжист Керимов? Федун это Спартак. Не будет у Лёни Спартака будет просто миллиардер Лёня с Заремой.

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      Рейтинг: +7289

      piligrim1986 2 часа назад

      только как-то не правильно что ли он думает

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      Рейтинг: +7414

      Hektor 84 3 часа назад

      Один проплаченный ляпнул про жену федуна, теперь все желтушники при каждом случае спрашивают епанутые

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