Мирзов: «Федун думает о «Спартаке» круглые сутки. Зарема? Еще ни один человек с ней не общался»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», высказал мнение о владельце московского клуба Леониде Федуне.
– Федун часто общался с командой?
– Мог зайти после игры в раздевалку и поблагодарить. Он очень переживает за команду, думает о ней круглые сутки – мало таких президентов.
– А Зарема?
– Мне кажется, еще ни один человек с ней не общался.
- «Спартак» занимает третье место в РПЛ.
- Ранее сообщалось, что Зарема Салихова может войти в руководство клуба.
Источник: «Чемпионат»