Мирзов: «В «Спартаке» я не попадал под тактику и видение футбола Тедеско»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», рассказал о своей игре за московскую команду под руководством главного тренера Доменико Тедеско.

«Да, в игровом плане у меня не получалось, но по-человечески мы расстались очень позитивно. Когда человек приходит в команду, ему обычно делают коридор. Когда уходит – ну уходит и уходит. Когда я собирал вещи перед арендой в «Химки», Тедеско попросил: «Можешь выйти на поле?» Он собрал игроков и штаб, при всех сказал мне приятные слова и поблагодарил, ребята сделали мне коридор. Еще было приятно, когда в мой день рождения он написал мне на русском.

Ты спросишь, почему я говорю про него позитивно? Я же у него не заиграл и должен говорить плохое. Но я не буду. Просто отмечу, что я не попадал под тактику и видение футбола Тедеско. И последние полгода в «Спартаке» выходил на 10 минут, когда команда проигрывала. Еще и не на своей позиции. Тедеско играл 5-3-2 без фланговых полузащитников, ставил меня в нападение, где надо бороться и прыгать – а это не самые мои сильные качества. Если бы Тедеско доверял мне больше и по-прежнему выпускал бы в нападении, я бы все равно не показал тех качеств, что показываю на фланге», – сказал Мирзов.