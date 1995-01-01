Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Мирзов: «В «Спартаке» я не попадал под тактику и видение футбола Тедеско»

    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», рассказал о своей игре за московскую команду под руководством главного тренера Доменико Тедеско.

    «Да, в игровом плане у меня не получалось, но по-человечески мы расстались очень позитивно. Когда человек приходит в команду, ему обычно делают коридор. Когда уходит – ну уходит и уходит. Когда я собирал вещи перед арендой в «Химки», Тедеско попросил: «Можешь выйти на поле?» Он собрал игроков и штаб, при всех сказал мне приятные слова и поблагодарил, ребята сделали мне коридор. Еще было приятно, когда в мой день рождения он написал мне на русском.

    Ты спросишь, почему я говорю про него позитивно? Я же у него не заиграл и должен говорить плохое. Но я не буду. Просто отмечу, что я не попадал под тактику и видение футбола Тедеско. И последние полгода в «Спартаке» выходил на 10 минут, когда команда проигрывала. Еще и не на своей позиции. Тедеско играл 5-3-2 без фланговых полузащитников, ставил меня в нападение, где надо бороться и прыгать – а это не самые мои сильные качества. Если бы Тедеско доверял мне больше и по-прежнему выпускал бы в нападении, я бы все равно не показал тех качеств, что показываю на фланге», – сказал Мирзов.

    • В этом сезоне Мирзов провел за «Спартак» один матч в РПЛ.
    • За «Химки» – семь матчей. В них он забил четыре гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:18
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7674

      Литейный4 18 минут назад

      Какая у свиней тактика и видение? Одни заносы в судейскую. И те не всегда помогают. Верной дорогой в пердив движется мазутный проект. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2011

      Иван Петров 1986 29 минут назад

      Так, когда тебя выпускали, ты хватал мяч и перся вперед как баран не глядя по сторонам, мяч всегда терял. Потом повторял попытку снова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6102

      САДЫЧОК 1 час назад

      Гнать по дальше Мирзова Джикию Бакаева Урунова Гулиева...и Спартак Начнет выигрывать !

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81927
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru