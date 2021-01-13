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  • Мирзов: «В «Спартаке» я не попадал под тактику и видение футбола Тедеско»

Мирзов: «В «Спартаке» я не попадал под тактику и видение футбола Тедеско»

13 января 2021, 10:18
4

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за «Химки», рассказал о своей игре за московскую команду под руководством главного тренера Доменико Тедеско.

«Да, в игровом плане у меня не получалось, но по-человечески мы расстались очень позитивно. Когда человек приходит в команду, ему обычно делают коридор. Когда уходит – ну уходит и уходит. Когда я собирал вещи перед арендой в «Химки», Тедеско попросил: «Можешь выйти на поле?» Он собрал игроков и штаб, при всех сказал мне приятные слова и поблагодарил, ребята сделали мне коридор. Еще было приятно, когда в мой день рождения он написал мне на русском.

Ты спросишь, почему я говорю про него позитивно? Я же у него не заиграл и должен говорить плохое. Но я не буду. Просто отмечу, что я не попадал под тактику и видение футбола Тедеско. И последние полгода в «Спартаке» выходил на 10 минут, когда команда проигрывала. Еще и не на своей позиции. Тедеско играл 5-3-2 без фланговых полузащитников, ставил меня в нападение, где надо бороться и прыгать – а это не самые мои сильные качества. Если бы Тедеско доверял мне больше и по-прежнему выпускал бы в нападении, я бы все равно не показал тех качеств, что показываю на фланге», – сказал Мирзов.

  • В этом сезоне Мирзов провел за «Спартак» один матч в РПЛ.
  • За «Химки» – семь матчей. В них он забил четыре гола.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Мирзов Резиуан Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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САДЫЧОК
1610522483
Гнать по дальше Мирзова Джикию Бакаева Урунова Гулиева...и Спартак Начнет выигрывать !
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Иван Петров 1986
1610527734
Так, когда тебя выпускали, ты хватал мяч и перся вперед как баран не глядя по сторонам, мяч всегда терял. Потом повторял попытку снова.
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САДЫЧОК
1610530324
Мирзов у тебя был шанс-ты его не использовал !
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алдан2014
1610532414
Не попадал под тактику,и по мячу тоже. Такие как мирзов в дворовом футболе все матюги собирают от команды. Игроки твоей команды пашут,мяч забирают,после перехвата отдают мяч вот такому нападающему,который никого не видит,начинает водиться,в итоге теряет мяч.И так на протяжении матча. Это не партнёр на плечи,а вражина
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