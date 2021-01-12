Примера. «Хетафе» и «Бетис» добыли гостевые победы

В понедельник состоялись два матча 18-го тура испанской Примеры.
«Хетафе» на выезде одержал волевую победу над «Эльче» со счетом 3:1, играя почти весь второй тайм в большинстве.
«Бетис» в гостях взял верх над «Уэской», забив два гола в заключительном отрезке встречи.
Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур
Голы: 1:0 – Гути, 4; 1:1 – Кукурелья, 39; 1:2 – Мата, 69; 1:3 – Анхель(с пенальти), 86.
Удаление: Марконе, 52 – нет.
Голы: 0:1 – Манди, 78; 0:2 – Санабрия, 90+4.
Удаление: нет – Акуоку, 82.
Источник: «Бомбардир»