Примера. «Хетафе» и «Бетис» добыли гостевые победы

В понедельник состоялись два матча 18-го тура испанской Примеры.

«Хетафе» на выезде одержал волевую победу над «Эльче» со счетом 3:1, играя почти весь второй тайм в большинстве.

«Бетис» в гостях взял верх над «Уэской», забив два гола в заключительном отрезке встречи.

Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

Эльче – Хетафе – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Гути, 4; 1:1 – Кукурелья, 39; 1:2 – Мата, 69; 1:3 – Анхель(с пенальти), 86.

Удаление: Марконе, 52 – нет.

Уэска – Бетис – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Манди, 78; 0:2 – Санабрия, 90+4.

Удаление: нет – Акуоку, 82.

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