Яя Туре хочет стать тренером

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре сообщил, что собирается себя попробовать в качестве тренера.

«В «Манчестер Сити» мы часто после тренировок обсуждали с Гвардиолой разные аспекты игры. Он видел, что я понимаю футбол. Также иногда я общался с президентом «Сити», и он тоже считал, что мне стоит стать тренером. Мне казалось, что я пытаюсь более глубоко понять свою игру. Но выяснилось, что я просто размышляю как тренер», – сказал ивуариец.