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    Яя Туре хочет стать тренером

    Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре сообщил, что собирается себя попробовать в качестве тренера.

    «В «Манчестер Сити» мы часто после тренировок обсуждали с Гвардиолой разные аспекты игры. Он видел, что я понимаю футбол. Также иногда я общался с президентом «Сити», и он тоже считал, что мне стоит стать тренером. Мне казалось, что я пытаюсь более глубоко понять свою игру. Но выяснилось, что я просто размышляю как тренер», – сказал ивуариец.

    • Туре в этом году исполнится 38 лет, о завершении карьеры он пока не объявил.
    • Его последний клуб – китайский «Циндао Хайню».
    • В июле сообщалось, что хавбек тренируется с «Лейтон Ориент» из четвертого английского дивизиона.

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    Источник: Goal.com

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    11.01.2021 23:25
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