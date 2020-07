Яя Туре тренируется с «Лейтон Ориент» из четвертого английского дивизиона

«Лейтон Ориент» в твиттере подтвердил, что с командой тренируется полузащитник Яя Туре.

Пресс-служба клуба опубликовала фотографию 37-летнего футболиста с занятия команды.

Who have we got here then?It's only three-time Premier League, Champions League, La Liga and African Cup of Nations winner Yaya Touré.There he is look, in his Leyton Orient top at training this morning.#LOFC #OnlyOneOrient pic.twitter.com/nvX99rro4Y