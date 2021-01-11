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  • «Боруссия» не намерена искать замену травмированному Витселю

«Боруссия» не намерена искать замену травмированному Витселю

11 января 2021, 20:59

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк сообщил, что клуб не будет подписывать нового полузащитника, чтобы заменить Акселя Витселя, порвавшего ахиллово сухожилие.

«Мы заполним эту пустоту собственными кадрами. Эмре Джан очень хорошо сыграл после выхода на замену, на следующей неделе после травмы вернется Джуд Беллингем, поэтому нас не беспокоит эта ситуация», – сказал Цорк.

  • «Боруссия» идет на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги.
  • Витсель в текущем сезоне забил один гол в 22 матчах.

Отец Витселя – о травме: «Для выступления Акселя на Евро-2020 понадобится чудо»

Источник: Get German Football News
Германия. Бундеслига Боруссия Д Витсель Аксель
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