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    «Боруссия» не намерена искать замену травмированному Витселю

    Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк сообщил, что клуб не будет подписывать нового полузащитника, чтобы заменить Акселя Витселя, порвавшего ахиллово сухожилие.

    «Мы заполним эту пустоту собственными кадрами. Эмре Джан очень хорошо сыграл после выхода на замену, на следующей неделе после травмы вернется Джуд Беллингем, поэтому нас не беспокоит эта ситуация», – сказал Цорк.

    • «Боруссия» идет на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги.
    • Витсель в текущем сезоне забил один гол в 22 матчах.

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    Источник: Get German Football News

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