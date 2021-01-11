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    Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Он не играл почти месяц

    Бразильский нападающий Неймар вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ». Футболист восстановился после травмы.

    «Смотрите, кто вернулся», – написала пресс-служба «ПСЖ» в твиттере.

    • Неймар не играл с 13 декабря из-за растяжения левого голеностопного сустава.
    • В матче 14-го тура Лиги 1 с «Лионом» полузащитник Тиаго Мендес совершил подкат, после которого Неймар не смог продолжить игру. Нападающего унесли с поля на носилках.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «ПСЖ»

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