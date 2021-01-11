Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ». Он не играл почти месяц

Бразильский нападающий Неймар вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ». Футболист восстановился после травмы.
«Смотрите, кто вернулся», – написала пресс-служба «ПСЖ» в твиттере.
- Неймар не играл с 13 декабря из-за растяжения левого голеностопного сустава.
- В матче 14-го тура Лиги 1 с «Лионом» полузащитник Тиаго Мендес совершил подкат, после которого Неймар не смог продолжить игру. Нападающего унесли с поля на носилках.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «ПСЖ»